Bélgica. Mulher condenada a 10 meses de prisão por cuspir e morder rosto de um segurança

As agressões ocorreram em junho de 2020. Um agente de segurança ferroviária belga repreendeu a mulher por não estar a usar máscara no túnel da estação de caminhos de ferro de Louvain.

A mulher recusou-se a colocar a proteção facial e vários agentes da Securail decidiram chamar a polícia e retiveram-na no local. A agora condenada reagiu mal, cuspindo no rosto de um dos seguranças, além de lhe arranhar e morder a cara. A agressão foi violenta ao ponto do homem ficar incapacitado para trabalhar durante vários dias, como noticiam a RTL belga e o L'Avenir.

O caso foi para tribunal e o juiz de Louvain decidiu condenar a mulher a 10 meses de prisão e a uma multa de 800 euros. A arguida tem ainda de pagar cerca de 550 euros de indemnização por danos à Securail e à vítima, avançam os referidos media belgas.

Esta não é a primeira condenação desta mulher que já conta no seu registo criminar com 46 condenações, incluindo cinco por agressão com ferimentos para as vítimas. A arguida não compareceu em tribunal na leitura da sentença que decidiu condená-la a 10 meses de prisão.

