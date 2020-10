O Tribunal Europeu de Justiça decidiu esta terça-feira contra a recolha de dados de ligação e de localização dos utilizadores "de forma geral e indiscriminada" por operadoras de vários países.

Sociedade

Tribunal Europeu impõe salvaguardas na recolha de dados dos utilizadores pelos países

AFP O Tribunal Europeu de Justiça decidiu contra a recolha de dados de ligação e de localização dos utilizadores "de forma geral e indiscriminada" por operadoras de vários países. A instituição pede a criação de salvaguardas para uma recolha orientada e limitada no tempo, mas apenas em casos de "sérias ameaças à segurança nacional".

Questionado por tribunais de França, Bélgica e do Reino Unido, o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJE), sediado no Luxemburgo, confirmou que o direito da UE impede que as operadoras de telecomunicações de alguns países "transmitam ou retenham indiscriminadamente " metadados de ligações à Internet e conversas telefónicas.

Os metadados das ligações à internet e das conversas telefónicas não estão relacionados com o conteúdo das mensagens, mas sim com informações sobre as condições em que foram trocadas - por exemplo nomes, localização dos utilizadores, data, duração, etc.). De acordo com a lei europeia atual, os mesmos não podem ser mantidos indefinidamente pelas operadoras de serviços de internet.

Os juízes admitem no entanto que a lei permita revogações nos casos em que um Estado é confrontado com "uma ameaça grave à segurança nacional, real, presente ou previsível". O que poderá levar à imposição, através de "medidas legislativas", de uma retenção de dados "geral e indiscriminada" "por um período de tempo limitado ao estritamente necessário".

Do mesmo modo, na "luta contra os crimes graves" e na "prevenção de ameaças graves à segurança pública", um Estado-Membro pode também "prever a conservação orientada dos dados, bem como a sua rápida conservação", pode ler-se no acórdão. Contudo, "tal interferência com os direitos fundamentais deve ser acompanhada de salvaguardas eficazes e sujeita a revisão por um juiz ou uma autoridade administrativa independente", reitera o Tribunal.

Num acórdão de 2016 conhecido como "Tele2", o TJE decidiu que os Estados-membros não podiam impor às operadoras uma "obrigação geral e indiferenciada" de recolher e reter dados de tráfego e localização dos internautas. Mas vários Estados europeus continuam a exigir essa recolha para que a polícia, magistrados ou serviços de informação tenham acesso a esses mesmos dados. Os países baseiam-se no Tratado da UE, que estabelece que a segurança nacional "continua a ser da exclusiva responsabilidade de cada Estado-membro".

Um argumento que não convenceu o coletivo de juízes que reitera que estas práticas são contrárias à diretiva da UE sobre privacidade e comunicações electrónicas. O TJE examinou vários decretos do código francês de segurança interna, a partir de 2015 e 201 que foram contestados pela asssociação francesa pelos direitos digitais dos cidadãos "La Quadrature du Net", a organização não-governamental "French Data Network" e a Federação das Associações dos Fornecedores de Acesso à Internet. Também os regulamentos belgas e ingleses impunham aos operadores o mesmo tipo de recolha de dados em massa.

