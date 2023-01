Caso aconteceu em Differdange em 2019.

Differdange

Tribunal confirma prisão perpétua para homem que matou mulher durante o sono

Maximilian RICHARD Raymond R. foi declarado culpado de ter sufocado a esposa com recurso a sacos de plástico e a uma almofada enquanto esta dormia. Tribunal de Recurso confirmou a pena máxima que lhe foi atribuída em 2022.

Em novembro de 2019, Raymond R. sufocou a mulher, de 65 anos, enquanto esta dormia. Em fevereiro de 2022, o homem de 70 anos foi considerado culpado pelos juízes do Tribunal Distrital da capital e condenado a prisão perpétua.

O acusado interpôs recurso contra a sentença e no final do ano passado o caso foi novamente julgado pelo Tribunal de Recurso. Esta terça-feira, os juízes confirmaram o acórdão de primeira instância.

As circunstâncias da morte, permaneceram, em parte, pouco claras durante a investigação, mas para os juízes não restaram dúvidas de que Sylvie K., 65 anos, morreu de forma violenta em novembro de 2019. A vítima foi sufocada com recurso a dois sacos de plástico e a uma almofada que lhe foi colocada sobre o rosto enquanto dormia.

Na altura dos acontecimentos, o acusado estava sozinho no apartamento com a companheira, o que não o impediu de levantar constantemente outras hipóteses para justificar a morte da mulher durante a investigação. As suas explicações foram diversas, desde morte natural devido a problemas respiratórios, a um homicídio inconsciente durante um episódio de sonambulismo, passando por razões sobrenaturais, como vozes do além que o teriam ordenado a cometer o crime. O homem tentou ainda lançar suspeitas sobre o próprio filho, um agente de investigação criminal.

Tentativa de homicídio

Esta não é a primeira vez que Raymond R. é condenado. Em 2012, já tinha sido condenado por tentativa de homicídio da mulher. Como o ato foi atribuído a uma perturbação mental, os juízes apenas lhe atribuíram uma sentença leve. Além disso, a vítima insistiu, na altura, que os juízes fossem complacentes e que não houvesse castigo para o marido.

Já depois da morte da mulher, seguiu-se uma outra condenação: o homem foi declarado culpado em fevereiro de 2022 por ter enviado à sua família e a conhecidos uma enorme volume de cartas duvidosas a partir da prisão.

No total, o homem enviou cerca de 1.500 cartas, tendo sido acusado não só de assédio e perseguição, mas também de influenciar testemunhas. Foi condenado, em primeira instância, a 18 meses de prisão e a uma multa de 2.000 euros, mas interpôs recurso contra esta sentença. Este processo de recurso ainda está a decorrer.

Quanto à decisão de terça-feira do Tribunal de Recurso, relativa ao homicídio da esposa, também ainda poderá não ser definitiva. Todas as partes envolvidas têm 30 dias para apresentar um pedido de anulação da sentença. Neste caso, o tribunal já não considera a questão da culpa, mas sim questões formais, tais como se os procedimentos foram seguidos e se todos os princípios legais foram respeitados.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e traduzido para o Contacto por Ana Tomás).

