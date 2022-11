O suspeito é um aluno da universidade que está em fuga.

EUA

Três mortos em tiroteio na Universidade da Virgínia

AFP O suspeito é um aluno da universidade que está em fuga.

Nesta segunda-feira, as autoridades norte-americanas procuram o suspeito de um tiroteio que matou três pessoas e feriu duas, no domingo à noite, na Universidade da Virgínia (UVA), em Charlottesville.

O campus principal da UVA foi isolado enquanto helicópteros e agentes da polícia procuram um homem considerado "armado e perigoso", confirmou o gabinete de gestão de emergência da UVA no Twitter.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O suspeito do tiroteio é Chris Darnell Jones, um estudante na universidade, que estará em fuga de carro, avançou o presidente da universidade, Jim Ryan, num comunicado. "Este é um incidente traumático para todos na nossa comunidade e cancelámos as aulas de hoje", disse Ryan.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Homicídio em Idaho

Outro incidente numa universidade norte-americana, no estado de Idaho, está a chocar a comunidade. As autoridades afirmaram terem sido encontrados os corpos de quatro estudantes numa residência perto do campus da Universidade de Idaho.

"É com grande tristeza que partilho convosco a informação de que a universidade foi hoje notificada sobre a morte de quatro estudantes da Universidade que viviam fora do campus e que foram alegadamente vítimas de homicídio", disse o Presidente da Universidade de Idaho, Scott Green, numa declaração.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.