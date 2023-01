Fim de semana trágico na Grande Região.

Fogos

Três mortes em incêndios no Luxemburgo e regiões fronteiriças

Diana ALVES Fim de semana trágico na Grande Região.

O Luxemburgo e as regiões fronteiriças da Alemanha e de França foram palco, este fim de semana, de vários incêndios que causaram vítimas mortais.

Ao final da manhã de hoje, a polícia grã-ducal revelou que a mulher de 81 anos que tinha ficado gravemente ferida no incêndio de Esch-sur-Alzette, não sobreviveu aos ferimentos. Morreu durante a noite no hospital.

Idosa que ficou ferida no incêndio de Esch não sobreviveu A mulher de 81 anos acabou por sucumbir aos ferimentos durante esta noite.

Do lado de lá da fronteira, uma outra mulher perdeu a vida, no domingo, num incêndio na localidade francesa de Herserange, em Meurthe-et-Moselle, a poucos minutos do Luxemburgo. A vítima é uma mulher de 45 anos, de acordo com a RTL, que cita o jornal Républicain Lorrain.

Um dia antes, um outro incêndio provocou um morto em Neuerburg, na Alemanha, também perto da fronteira com o Grão-Ducado, segundo a mesma fonte.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.