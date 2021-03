Três mortes após vacinação com a Astrazeneca. Autoridades admitem relação entre óbitos e vacina

Três pessoas morreram na Geórgia, Noruega e Suécia, após terem sido vacinadas. Luxemburgo retomou vacinação com o fármaco da AstraZeneca.

A polémica com a vacina da AstraZeneca não está com um fim à vista. Segundo o jornal El Espanõl, há três mortes relacionadas com reações alérgicas após tomada da vacina, em três países diferentes, Geórgia, Noruega e Suécia, que estão a ser investigadas.

Na Geórgia, uma enfermeira de 27 anos entrou em coma na quinta-feira com "uma reação alérgica severa à vacinação" e acabou por morrer. Tinha sido vacinada na quarta-feira com a AstraZeneca. Esta é a conclusão "preliminar" da equipa médica, anunciou o imunologista Bidzina Kulumbegov, que faz parte do conselho científico do governo da Geórgia em questões relacionadas com a covid-19. São esperados mais testes para chegar a uma resultado definitivo.

Na quinta-feira, as autoridades de saúde da Suécia relacionaram a morte de um profissional de saúde no domingo a uma reação grave à vacina da AstraZeneca, que terá provocado microtrombos nos vasos sanguíneos. Estava internado em Oslo, juntamente com outros dois colegas que apresentavam o mesmo quadro clínico. "Fizemos várias descobertas que podem explicar a evolução clínica dos pacientes e estas apoiam a teoria de que tiveram uma forte resposta imunológica que desencadeou a formação de anticorpos, que por sua vez poderiam ativar as plaquetas e causar trombos”, explicou Pål André Holme, chefe da equipa médica.

Na Noruega, surgiram seis casos com reações adversas após a vacinação com AstraZeneca e uma pessoas acabou por morrer, confirmaram as autoridades de saúde.

Apesar de vários países terem suspendido a vacinação esta semana, dias depois, acabaram por retomar os planos de vacinação em vigor, como é o caso do Luxemburgo (que retomou esta sexta-feira) ou Portugal.

Na quinta-feira, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) concluiu que a AstraZeneca não aumenta o risco de coágulos sanguíneos em geral, "mas ainda não podemos excluir definitivamente uma relação com casos raros que surgiram".

Ao todo foram vacinadas 7 milhões de pessoas na União Europeia e 11 milhões no Reino Unido com a vacina da AstraZeneca



