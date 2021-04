Três membros da equipa do filme "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?" morreram num acidente

Três membros da equipa de produção do filme "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?" morreram num acidente.

Três membros da equipa de produção do filme "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu ?" morreram, na sexta-feira à noite, num acidente rodoviário em Pouant, no norte da região de Vienne, na fronteira com L'Indre-et-Loire.

As filmagens estavam a decorrer em Châtellerault.

A polícia de Châtellerault diz que os dois carros colidiram na D65. Há três mortos a registar, de acordo com a edição de "France Bleu". O quarto ocupante encontra-se em estado crítico e foi levado para o hospital de Poitiers na sexta-feira à noite.

O condutor do outro carro está num estado menos grave, mas também foi hospitalizada, segundo a polícia.

Dezasseis bombeiros e seis veículos estiveram envolvidos nas operações de socorro deste acidente.

Uma estrada perigosa

Durante a colisão, "o primeiro carro não tocou no chão e voou para o campo", disse o presidente da câmara de Pouant, Jacques Proust, que deslocou-se ao local pouco depois do acidente. "O outro carro embateu num poste telefónico", disse o presidente da câmara. Duas pessoas morreram no local, de acordo com Jacques Proust. O autarca indica que a colisão teve lugar numa estrada perigosa e propensa a acidentes.

A rodagem do filme foi suspensa até novo aviso, de acordo com a autarquia de Châtellerault.

