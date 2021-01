Elisa Ferreira e os vice-presidentes Valdis Dombrovskis e Margrethe Vestager encontraram-se com o ministro das Finanças português, que testou positivo no sábado.

Três comissários europeus em isolamento após contacto com ministro português

Telma MIGUEL Elisa Ferreira e os vice-presidentes Valdis Dombrovskis e Margrethe Vestager encontraram-se com o ministro das Finanças português, que testou positivo no sábado.

Os três membros do executivo europeu participaram numa visita na passada sexta-feira a Lisboa, para a cerimónia de inauguração da presidência portuguesa da União Europeia. Na visita estiveram um total de oito membros da Comissão, incluindo a presidente, Ursula von der Leyen, e o vice-presidente Frans Timmermans, mas só três foram considerados em risco de terem sido contagiados.

Na visita de sexta-feira, dia 15, a Lisboa, além das cerimónias oficiais, os comissários tiveram encontros diretos com vários membros do governo português – incluindo o ministro das Finanças, que testou positivo à covid-19 um dia depois, no sábado dia 16.

Os três comissários europeus em auto-isolamento seguem as regras em vigor na Bélgica que determinam que ao fim de sete dias após um contato de risco serão submetidos a novo teste e só poderão sair de quarentena após receberem um resultado negativo à covid-19.

A portuguesa Elisa Ferreira é a comissária europeia para a Coesão e Reformas, uma pasta que se vai revelar fundamental na recuperação económica das regiões mais afetadas pela recessão, e Vestager e Dombrovski são dois dos três vice-presidentes da Comissão. Margrethe Vestager é responsável pela área de inovação digital e o letão Dombrovski dirige as várias pastas da Economia e Comércio na Comissão Europeia.

Portugal é desde 2 de janeiro o país da União Europeia com maior número de infeções diárias. No domingo, dia 17, o país contabilizou 10.385 novos casos de infeção com covid-19.

