Os autocarros, comboios e eléctricos só funcionam até às 20h deste sábado, noite de Natal. Os serviços serão retomados na manhã de domingo.

Sociedade 2 min.

Transportes

Transportes públicos não circulam na noite de Natal

Redação Os autocarros, comboios e eléctricos só funcionam até às 20h deste sábado, noite de Natal. Os serviços serão retomados na manhã de domingo.

Aqueles que dependem dos transportes públicos devem planear alternativas porque, como nos anos anteriores, os horários foram ajustados para a época natalícia.

Na véspera de Natal, os serviços terminam mais cedo e no dia de Natal retomam um pouco mais tarde do que o habitual. De acordo com o Ministério da Mobilidade, os autocarros (AVL, CFL, RGTR e TICE) só vão funcionar até às 20h na noite de Consoada (sábado) e só voltam ao serviço às 8h da manhã do dia 25. O balcão Infobus na capital fecha às 16 horas de sábado.

Comboios também param a partir das 20h da véspera de Natal

Os autocarros dos Transportes Intercomunais do Cantão de Esch (TICE) não funcionam no fim de semana. O serviço de chamadas da AVL municipal funciona como habitualmente durante as férias, com excepção da véspera de Natal, que termina às 20h.

Os autocarros Adapto também deixarão de funcionar na véspera de Natal às 20h. No dia de Natal, funcionam das 8h às 22h, e no dia seguinte, das 7h às 22h.

A central de vendas e recepção e o depósito de bagagem na estação central, bem como o call center permanecerão abertos no sábado até as 19h e voltarão a receber os viajantes no domingo a partir das 7h



Os comboios também param a partir das 20h da véspera de Natal. A partir desse momento, só circulam as ligações internacionais. Nos dias 25 e 26 de dezembro, aplicar-se-á o horário de domingo e feriados, tal como acontece com os autocarros.

Horários

O último elétrico na direção de Bonneweg sairá da Luxexpo às 20h00 na véspera de Natal, e o último elétrico na direção da Luxexpo sairá de Bonneweg às 20h36.

No dia de Natal, o primeiro eléctrico parte da Luxexpo às 7h05, o de Bonneweg às 7h37, as últimas viagens estão programadas para a 1h10 (da Luxexpo) e 1h42 (de Bonneweg).



No dia 26, o primeiro elétrico sai da Luxexpo às 4h20 da manhã e Bonneweg às 4h52 da manhã.

Mais informação disponível no site oficial.

*Artigo original publicado no jornal Virgule e adaptado para o jornal Contacto por Ana Patrícia Cardoso.









O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.