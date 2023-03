Em 2021, o Grão-Ducado tinha a segunda maior taxa de propriedade de automóveis da UE, com 681 carros por 1.000 habitantes.

Sociedade 3 min.

Mobilidade

Transportes públicos gratuitos no Luxemburgo ainda perdem para os carros

AFP Em 2021, o Grão-Ducado tinha a segunda maior taxa de propriedade de automóveis da UE, com 681 carros por 1.000 habitantes.

Apesar dos esforços reais de investimento e da introdução de transportes públicos gratuitos no Luxemburgo há três anos, estes ainda estão a lutar para competir com o automóvel.

"A cultura do automóvel é realmente dominante e ainda é bastante complicado atrair condutores de automóveis para os transportes públicos", disse à AFP Merlin Gillard, especialista em mobilidade do centro de investigação luxemburguês Liser.

No final de 2021, este pequeno país de 650 mil habitantes tinha a segunda maior taxa de propriedade de automóveis da UE, com 681 carros particulares por 1.000 habitantes, de acordo com o Eurostat. Entre os 27 membros da UE, apenas a Polónia ultrapassa este número (687).

Luxemburgo vai investir sete mil milhões de euros na rede ferroviária O futuro contrato de serviço público de transporte ferroviário será adjudicado diretamente aos Caminhos de Ferro Luxemburgueses.

"Digo muitas vezes que os alemães constroem os carros e os luxemburgueses compram-nos", brincou o ministro da Mobilidade do Grão-Ducado, François Bausch, que no entanto observa que o tráfego tem fluido mais suavemente na capital desde que o tram entrou em circulação em 2017.

Numa altura de transição para a neutralidade de carbono, a coligação governamental de liberais, socialistas e ecologistas está a destacar os seus pesados investimentos para atrair pessoas para transportes mais ecológicos.

O governo orgulha-se de um investimento anual de 800 milhões de euros nos transportes públicos. O país detém o recorde europeu de gastos no tram, com 500 euros por pessoa por ano investidos "na extensão e qualidade da rede", diz Bausch, ministro dos Verdes.

"É o país que mais investe na Europa" nesta área, concorda Merlin Gillard. "Mas o Luxemburgo percorreu um longo caminho. Estamos a recuperar os investimentos que têm sido muito baixos há anos", assegura o perito.

"Um direito fundamental"

Na capital do Luxemburgo, foram feitos progressos sob a forma de uma estação central completamente renovada, um comboio funicular ultra-moderno, e vias dedicadas a autocarros e ao tram.

Extensão do elétrico para Kirchberg e Hollerich vai custar 135 milhões de euros O financiamento foi apresentado esta sexta-feira e deverá ser repartido entre o Estado e a autarquia da Cidade do Luxembrugo.

Os passageiros entrevistados pela AFP saudaram os progressos feitos e sublinharam os benefícios da viagem gratuita. Esta é uma medida sem precedentes na Europa, onde nenhum Estado alguma vez a introduziu em todo o seu território.

Isto "facilita a decisão entre o transporte público e o automóvel", e "é muito positivo para o ambiente", disse Edgar Bisenius, gerente de uma pequena empresa de serviços financeiros.

"O transporte é um direito fundamental para os habitantes. Se temos o direito de trabalhar, também temos o direito de ser transportados para o trabalho sem demasiados custos", afirmou Ben Dratwicki.

O professor francês, que vive na capital e anda de bicicleta, explica que toma o funicular e depois o comboio para chegar à escola secundária onde ensina, 20 quilómetros para norte.

Tal comportamento parece ainda estar em minoria, a julgar pelos engarrafamentos que persistem durante a hora de ponta nas estradas principais.

O dilema dos transfronteiriços

O que é especial no país é que atrai 220 mil trabalhadores transfronteiriços para o seu território todos os dias, o que representa quase metade do número total de empregados.

Estes trabalhadores fronteiriços, principalmente da França e da Bélgica, estão excluídos do transporte gratuito para a parte da viagem efetuada no seu país de residência. Isto é um obstáculo para deixar o carro para trás.

Transportes "têm de ser mais atrativos e não é com flores no interior" Federação das Empresas de Autocarros diz que atratividade dos transportes é mais importante do que a gratuitidade.

Para os 120 mil transfronteiriços franceses, que trabalham e pagam impostos no Grão-Ducado, o governo luxemburguês concordou em redistribuir parte do dinheiro através do financiamento de infra-estruturas, tais como parques de estacionamento do lado francês da fronteira.

François Bausch também prometeu um comboio Thionville-Luxemburgo de sete em sete minutos até 2027-2028. Uma frequência "quase comparável à do tram", argumentou o ministro.

Merlin Gillard aponta para outra limitação do "modelo" luxemburguês, nomeadamente um mercado imobiliário saturado e rendas cada vez mais caras, o que, na sua opinião, impede a instalação de trabalhadores transfronteiriços que o desejem.

São de certa forma duplamente penalizados, segundo o perito: "Não podem pagar alojamento e de qualquer modo têm de pagar o transporte".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.