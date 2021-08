Alterações afetam também as linhas escolares.

Transportes públicos

Esch e capital. Veja as alterações nos autocarros a partir de 1 de setembro

Catarina OSÓRIO Alterações afetam também as linhas escolares.

A partir de 1 de setembro, próxima quarta-feira, várias linhas de autocarros vão sofrer algumas alterações, incluindo em Esch, Bascharage e na capital.

Segundo a administração dos transportes públicos as alterações nas duas primeiras cidades prendem-se com obras de construção de longa duração na CR110 (Bascharage) e na CR11 (Esch-sur-Alzette). Assim, as linhas de autocarros regionais deste local (TICE) que vão sofrer alterações são a 3, 13, 14, 15 e 17:

Linhas 3, 13, 14 e 15, em Bascharage : as paragens de autocarro na boulevard J. F. Kennedy já não serão servidas. A nova rota irá passar pela rue de la Continentale, ZI Op Zaemer e na rue Bommelscheuer para regressar à Avenue de Luxembourg.

: as paragens de autocarro na boulevard J. F. Kennedy já não serão servidas. A nova rota irá passar pela rue de la Continentale, ZI Op Zaemer e na rue Bommelscheuer para regressar à Avenue de Luxembourg. Linha 17, em Esch-sur-Alzette: as paragens Esch/Alzette , Cité Verte e Esch/Alzette, Op Zaepert localizadas na rue d'Ehlerange, já não serão servidas. A nova rota irá pela rue Marcel Reuland, rue de Belvaux, boulevard Charles de Gaulle e rue Henri Koch para regressar à rota original.

as paragens , e localizadas na rue d'Ehlerange, já não serão servidas. A nova rota irá pela rue Marcel Reuland, rue de Belvaux, boulevard Charles de Gaulle e rue Henri Koch para regressar à rota original. Linha 14, autocarro tardio (Late Night Bus): a partir de 1 de setembro este autocarro deixará de funcionar na linha 14 por um período indefinido.

No que respeita aos transportes regionais gerais (RGTR) algumas linhas entre a Cidade do Luxemburgo e outras cidades vão sofrer alterações, mas só a partir de 12 de setembro. E passarão a existir novas linhas, incluindo as escolares:

190 Luxembourg-Gare - Bettembourg (via Livange/Berchem)

294 Ettelbruck - Rambrouch

298 Luxembourg-Gare – Elange (F)

299 Luxembourg-Kirchberg – Hayange (F)

529 Luxembourg-Centre - Bilsdorf

591 Luxembourg-Centre - Redange

Novas linhas escolares:

271 Limpertsberg/LTC - Hollenfels - Marienthal

547 Diekirch - Ettelbruck

548 Mersch - Diekirch

549 Beringen - Diekirch

644 Wiltz - Heinerscheid - Clervaux



As autoridades acrescentam ainda que outras linhas escolares atualmente existentes irão sofrer algumas alterações, bem como alguns autocarros da capital. Toda a informção poderá ser consultada nos próximos dias na página mobiliteit.lu, ou através da aplicação móvel com o mesmo nome.

