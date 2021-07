Circulação ferroviária entre as duas cidades retoma ao final da manhã.

Transportes

Comboios entre Luxemburgo e Thionville afinal retomam esta terça-feira

Catarina OSÓRIO Circulação ferroviária entre as duas cidades retoma ao final da manhã.

Segunda, terça, quarta, e à terça é de vez. Depois de alguma incerteza sobre as datas, os caminhos de ferro luxemburgueses informam que os comboios entre o Luxemburgo e Thionville retomam afinal esta terça-feira a partir das 12h30. Num comunicado, os CFL informam que a retoma do tráfego ferroviário será, no entanto, "progressiva".

A chuva intensa de sábado à tarde levou à acumulação de água na estação de retransmissão no estaleiro de Bettembourg. "Ontem [segunda-feira], foram realizados com sucesso testes para assegurar que a infra-estrutura está a funcionar correctamente", revela a empresa.

Todas as atualizações dos horários dos comboios podem ser acompanhadas no site oficial da CFL ou através da aplicação móvel.



