Transmissão do desmaio de uma concorrente choca espetadores do "American Idol"

Redação O facto da produção do "American Idol" ter decidido não cortar o momento em que uma candidata desmaiou no palco provocou uma reacção negativa do público.

A transmissão do desmaio de uma concorrente chocou os espectadores do programa de talentos norte-americano "American Idol".

Cette candidate d’“American Idol” s’écroule sur scène, la production critiquée pic.twitter.com/K7xrPDQ2GC — Le HuffPost (@LeHuffPost) March 24, 2021

Depois de ouvir os comentários de Lionel Richie após a sua actuação de "Tell Him" num dueto com outra concorrente, Funke Lagoke desmaiou e caiu violentamente, de frente no chão. Após uma rápida intervenção da equipa médico do programa, a jovem foi levada para o hospital, onde recebeu três pontos e foi tratada para a desidratação. A produção decidiu que a concorrente Funke estava a fazer o seu melhor e decidiu mantê-la para o resto do espectáculo. Enquanto os espectadores elogiaram a decisão, foram muito críticos quanto ao facto da cena durante a qual o Funke entrou em colapso ter sido exibida na televisão. "Porque estás a mostrar-se esta pobre rapariga a desmaiar?", "Não creio que fosse necessário divulgar estas imagens. Foi assustador", "Aquela queda foi muito difícil de ver e deveria ter sido cortada", pode ler-se em vários comentários publicados no Twitter.

