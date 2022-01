O projeto-piloto de seis meses vai começar no final de janeiro.

Transfronteiriços. Autocarro gratuito entre Roussy-le-Village e o Luxemburgo

O Grão-Ducado vai ter transporte gratuito até Roussy-le-Village, em França, a pensar na mobilidade dos transfronteiriços. O projeto-piloto é de seis meses e vai começar no dia 31 de janeiro, anunciou a Administração dos transportes públicos.

Durante seis meses, as autoridades luxemburguesas vão avaliar a utilidade e as consequências reais desta medida, que visa descongestionar as estradas e autoestradas do países, sobretudo nas horas de ponta.

A linha de autocarros regionais (RGTR) 323 vai fazer a ligação gratuita entre Kirchberg, na capital e o P&R de Roussy-le-Village, que fica a cinco quilómetros da fronteira com a comuna luxemburguesa de Frisange.



