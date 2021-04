Os planos da próxima fase foram apresentados esta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Obras Públicas e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo.

Tram chega a Bonnevoie em setembro de 2022

Catarina OSÓRIO Os planos da próxima fase foram apresentados esta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Obras Públicas e pela burgomestre da cidade do Luxemburgo.

Depois da Gare, Bonnevoie. Os planos da próxima fase do elétrico à superfície na capital luxemburguesa foram anunciados esta segunda-feira e, se tudo correr como o previsto, o tram chegará ao bairro de Bonnevoie já em setembro de 2022.

Os detalhes dos trabalhos da obra foram apresentados esta segunda-feira pelo ministro do Trabalho e Obras Públicas, François Bausch, e pela burgomestre da capital, Lydie Polfer. Neste troço, a rede do elétrico à superfície será assim alargada em mais 1,2 km e oferecerá uma nova ligação entre a Gare e o Liceu Técnico de Bonnevoie.

A viagem entre a Gare e o Liceu de Bonnevoie vai durar cerca de 3m40s. O trajeto incluirá a Ponte Buchler e seguirá em direção à route de Thionville redesenhada no troço entre a Ponte Buchler e o cruzamento com a nova N3. Irá percorrer depois a nova N3, a nova avenida urbana entre a route de Thionville e Rangwee, para chegar ao futuro intercâmbio no Liceu.

Os nomes das novas estações incluem referências à história e língua luxemburguesas: Leschte Steiwer/Dernier Sol e Lycée Bouneweg (esta última Liceu de Bonnevoie).

A Luxtram adjudicou a conceção e construção a vários empresas. Os trabalhos incluem a plataforma do elétrico, as estações, bem como os sistemas e equipamentos, incluindo a catenária. Em paralelo, as obras entre o Liceu de Bonnevoie e a Cloche d'Or (novo estádio nacional) continuarão na primeira metade de 2022. Este novo troço de 3,7 km terá cinco novas estações, incluindo dois hubs multimodais. As estações irão designar-se Scillas, Howald Gare, Lycée Vauban, Waassertuerm e Stadion.



Segundo a revista Paperjam a conclusão deste segundo traçado está prevista só para 2023. Só em 2024, os trabalhos deverão concentrar-se na ligação entre Kirchberg e o aeroporto do Luxemburgo.





