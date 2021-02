Prevista para a segunda metade de 2023, a ligação depende do resultado das negociações com os proprietários dos terrenos da Rue des Scillas.

Sociedade 2 min.

Tram até Howald esbarra com terrenos privados

Prevista para a segunda metade de 2023, a ligação depende do resultado das negociações com os proprietários dos terrenos da Rue des Scillas.

Até 2023, o Governo quer alargar a cobertura do elétrico a toda a capital com o tram a chegar a Howald. Apresentado pelo ministro da Mobilidade e Obras Públicas, o plano ainda tem de contornar alguns obstáculos para avançar.

Com calendário definido a obra ainda depende do resultado das negociações com os privados. Embora o percurso de 3,7 quilómetros já esteja bem definido, alguns dos terrenos ao longo da Rue des Scillas são propriedade da Bétons Feidt e do Olos Fund. Por outras palavras, caso os proprietários não concordem na venda, o projeto corre o risco de ser revisto ou adiado.

Obstáculos

Como recorda o Wort, na sua edição francesa, enquanto a conclusão do troço entre a Place de l'Etoile e a estação central estava no topo da lista dos locais mais complexos, surgem novos e aparentemente maiores obstáculos à chegada do elétrico à fronteira da capital com a comuna de Hesperange.

Entre eles está a construção das pistas entre a escola secundária de Bonnevoie e o estádio do Luxemburgo. Sendo o último segmento da primeira linha de eléctrico a sul da capital, o percurso de 3.700 metros enfrenta um problema clássico no Luxemburgo, nomeadamente a propriedade privada dos terrenos.

La future gare d'Howald, une fois achevée Crédit: CFL

"De momento, temos várias soluções provisórias", admitiu o Ministro da Mobilidade e Obras Públicas e também vice-Primeiro Ministro, mencionando no entanto "atrasos" na implementação de certas infra-estruturas. Embora o próprio percurso do eléctrico deva ser apenas ligeiramente afectado, deve ser diferente dos corredores de autocarros planeados na ponte em Y dedicados a servir a estação Howald ou o número de vias de tráfego antes de chegar ao futuro túnel duplo Rangwee.

Crédit: ministère de la Mobilité

Confiante numa cidade mais transitável, François Bausch acredita que é possível encontrar uma solução dentro dos prazos definidos. Precisamente por se manter em aberto, o projeto também não tem um orçamento fechado. "Não podemos dar um orçamento preciso neste momento, temos de esperar por estudos detalhados com vista às leis de financiamento", esclarece o Executivo.

É para avançar

Para já, a extensão do elétrico a Bonnevoie parece, no entanto, assegurada. A primeira secção, entre a Gare e o bairro vizinho, deverá arrancar já em abril, aguardando-se uma inauguração logo a tempo do arranque do ano letivo, em setembro de 2022.

Se tiverem luz verde para avançar, seguem-se as obras da ligação entre Bonnevoie e o Cloche d'Or, cujos trabalhos terão início na segunda metade do ano 2022, estando a sua conclusão prevista para a segunda metade de 2023.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.