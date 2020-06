A construção do caminho do elétrico até à Gare Central continua. Obras vão ter três fases e devem durar um ano.

Tram até à Gare. Place de Paris em obras até 2021

Redação A construção do caminho do elétrico até à Gare Central continua. Obras vão ter três fases e devem durar um ano.

As obras na Place de Paris foram retomadas no início desta semana. A fim de minimizar o impacto e manter o tráfego na Avenida da Liberdade e nas ruas circundantes, a Luxtram e as empresas envolvidas planearam o trabalho em três fases sucessivas, durante um ano. O plano de terminar a obra do tram este ano fica, assim, sem efeito.

A primeira parte diz respeito ao desenvolvimento subterrâneo. Serão criadas instalações para acomodar os novos equipamentos técnicos. Estes trabalhos estão previstos até novembro de 2020, na parte central da Place de Paris.



A segunda fase diz respeito às obras rodoviárias. Entre novembro de 2020 e março de 2021, a colocação da calçada e o nivelamento serão realizados paralelamente à finalização das obras da rede. Estes desenvolvimentos estarão concentrados em toda a praça.

Por último, a terceira parte, programada até junho-julho de 2021, vai concentrar-se na estrada, em particular nos contornos da praça. Os responsáveis ​​adiantaram que o objetivo é permitir que os estabelecimentos de restauração voltem a colocar as esplanadas na área central da praça.

Grafik: Ville de Luxembourg

Quanto à circulação de carros, a instalação da sinalização adequada está a ser planeada em colaboração com os serviços comunais da cidade.



Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort. Edição de Patrícia Cardoso.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.