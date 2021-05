Conselho de administração da Microsoft investigou relação extraconjugal entre Bill Gates e funcionária da empresa e ligações do fundador do gigante do software a Jeffrey Epstein, o banqueiro americano que foi acusado de abuso e tráfico de menores.

Sociedade 5 min.

Traições, assédio e ligações a Epstein mancham reputação de Bill Gates após divórcio

Conselho de administração da Microsoft investigou relação extraconjugal entre Bill Gates e funcionária da empresa e ligações do fundador do gigante do software a Jeffrey Epstein, o banqueiro americano que foi acusado de abuso e tráfico de menores.

O divórcio de Bill e Melinda Gates não causou apenas perplexidade junto dos seus admiradores. A separação do casal está a revelar aspetos da vida do criador da Microsoft que ameaçam pôr em causa a sua reputação.

Casos extramatrimoniais, acusações de comportamento impróprio e ligações a Jeffrey Epstein estarão na origem do pedido de divórcio, que Melinda Gates terá começado a preparar muito antes do anúncio oficial do fim do casamento, feito no passado dia 3 de maio, que pôs fim a 27 anos de matrimónio.

Além das criações informáticas, Bill Gates, juntamente com Melinda, tornou-se mundialmente influente com as suas ações filantrópicas, através da Fundação Bill e Melinda Gates, que, refere a AFP, se tornou na instituição de caridade privada mais poderosa do mundo, tendo financiado vários projetos, alguns deles científicos, num total de 53,8 mil milhões de dólares.

Aos 65 anos, a figura pública de Bill Gates é a de um homem altamente respeitado e reservado em relação à sua vida privada. Contudo, nas últimas duas semanas, têm surgido revelações na imprensa que ameaçam esse estatuto.

No domingo, o jornal Wall Street Journal revelou que a saída final de Bill Gates da Microsoft, em março de 2020, estaria, na realidade, ligada a uma relação considerada "inapropriada" com uma trabalhadora da empresa, no início dos anos 2000. Recorde-se que na versão oficial, Bill Gates, que fundou a Microsoft em 1975, abandonou o conselho de administração do grupo em 2020 para se dedicar totalmente à sua fundação, no entanto já não era chefe executivo desde 2000.

Um porta-voz da Microsoft confirmou à AFP que o grupo tinha sido informado em finais de 2019 que "Bill Gates procurou ter uma relação íntima com um empregado da empresa em 2000", neste caso uma engenheira informática.

De acordo com a mesma fonte, "uma comissão do conselho tem estado a analisar o assunto, assistida por um escritório de advogados externo, para conduzir uma investigação minuciosa", acrescentou.

Segundo o Wall Street Journal, a engenheira informática admitiu, numa carta, ter tido uma relação de natureza sexual com Bill Gates "durante anos", e que este se demitiu da função de administrador e deixou a empresa antes de a investigação estar concluída.

Contudo, outra porta-voz da Microsoft, manteve ao jornal americano a versão de que Bill Gates tinha deixado a empresa para trabalhar "a tempo inteiro" na sua fundação.

O alegado caso com uma funcionária da empresa não foi o único escândalo sob investigação interna, segundo adianta a mesma publicação, que afirma que os membros da administração tinham também inquirido sobre as ligações de Gates ao banqueiro Jeffrey Epstein, que foi acusado de abuso sexual de dezenas de raparigas menores nas suas luxuosas casas e de estar ligado a uma rede de trafico e prostituição de menores, antes de ser encontrado enforcado na sua cela, em agosto de 2019.

A defesa de Bill Gates assegurou que foi no contexto dos seus negócios filantrópicos que se encontrou com Jeffrey Epstein, e que "lamentou" essa ligação.

Esta segunda-feira, o The New York Times publicou um longo artigo baseado em testemunhos de pessoas sob condição de anonimato que sugerem que "muito antes do divórcio, Bill Gates era conhecido pelo seu comportamento duvidoso".

Segundo este jornal, Gates ajudou a encobrir um caso de assédio sexual envolvendo o seu gestor de clientes, Michael Larson. De acordo com duas fontes, Melinda Gates também manifestou o seu desacordo, em 2018, com a forma como o caso foi tratado pelo seu marido, que permitiu que Larson ficasse na empresa em troca de um acordo financeiro com a alegada vítima.

Bilionário norte-americano Bill Gates e mulher Melinda anunciam divórcio O anúncio foi feito após 27 anos de casamento.

Recorde-se que no final de 2017, e na sequência do movimento #metoo, a Microsoft foi das primeiras grandes empresas americanas a anunciar mudanças na sua política de investigação e tratamento interno de casos de assédio.

Em dezembro desse ano, a imprensa norte-americana noticiava que o gigante do software tinha anunciado a revisão das cláusulas contratuais que exigiam que os trabalhadores resolvessem queixas de assédio em privado e afirmou ser a primeira empresa da lista da Fortune 100 a apoiar um projeto de lei perante o Congresso que proibiria as empresas de forçar tais disputas a uma arbitragem à porta fechada. Com esta mudança, noticiou o Chicago Tribune, na altura, a Microsoft passou a ser passível de ser processada, nos tribunais, por trabalhadores que fossem alvo de assédio.

Na edição desta segunda, o The New York Times escreve ainda que o próprio Bill Gates assediava ocasionalmente mulheres no escritório. Em 2006, quando ainda era presidente executivo da empresa terá, segundo fontes ouvidas pelo jornal, participado numa apresentação de uma funcionária da Microsoft. Na altura, "deixou a reunião e imediatamente enviou um e-mail à mulher para a convidar para jantar, de acordo com duas pessoas próximas", refere a publicação.

De acordo com seis funcionários, antigos e atuais, da Microsoft, da fundação e da empresa que gere a fortuna Gates, estes e outros incidentes mais recentes "por vezes criaram um ambiente de trabalho desconfortável".

Apesar de desaprovarem o comportamento de Bill Gates, sobretudo as alegações de casos de infidelidade com funcionárias das suas instituições, os empregados do bilionário, refere o The New York Times, não o viam como um predador.

A revista Forbes lista Bill Gates como o quarto homem mais rico do planeta, atrás dos empresários Jeff Bezos, Elon Musk e Bernard Arnault.

À altura do divórcio, a fortuna de Bill e Melinda Gates estava avaliada em mais de 124 biliões de dólares.

No comunicado oficial do divórcio o agora ex-casal afirma que vai continuar a trabalhar junto na fundação, tendo esta, num outro comunicado, assegurado que Bill e Melinda Gates "permaneceriam como co-presidentes e curadores" do organismo e que "nenhuma mudança nas suas funções ou na organização está prevista", na sequência da separação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.