Quando o calor se torna insuportável, trabalhar pode ser um pesadelo. Algumas recomendações para o bem-estar de quem trabalha no exterior ou no escritório.

Verão

Trabalhar com calor. Recomendações para quem trabalha no exterior ou no escritório

Redação Quando o calor se torna insuportável, trabalhar pode ser um pesadelo. Algumas recomendações para o bem-estar de quem trabalha no exterior ou no escritório.

Nestes dias de calor, todos devem ter cuidados especiais, crianças, idosos, mas também os trabalhadores, sobretudo os que trabalham no exterior. A Inspeção do Trabalho e Minas (ITM) deixa algumas recomendações para assegurar a saúde e bem-estar destes trabalhadores, seja a atividade desempenhada no exterior ou no escritório.

Recomendações para quem trabalha no exterior

A empresa deve prever zonas de sombra e, se possível, bem arejadas.

O empregador deve disponibilizar água potável. A água deve ser em quantidade suficiente, para permitir que os trabalhadores reponham as perdas de água (três ou quatro litros de água por dia). Aconselha-se o consumo de água regular e em pequenas quantidades.

Reduzir as tarefas que impliquem trabalho prolongado e que contactem com superfícies de chapa de metal, betão ou asfalto, e que estejam expostas ao sol.

Disponibilizar ajuda mecânica para os trabalhos mais pesados.



Assegurar que o vestuário de proteção individual é compatível com as altas temperaturas.

Vigiar a utilização de vestuário adequado.



No caso dos estaleiros que não obriguem à utilização de proteção individual específica, verificar o uso de vestuário ligeiro, arejado, de cores claras, óculos de sol, protetor solar e protetor da nuca.



Privilegiar a utilização de veículos com ar condicionado.



Se possível adaptar o vestuário de proteção e optar por sapatos de segurança em lugar de botas de segurança.

Recomendações para quem fica no escritório

Vigiar a temperatura ambiente, sobretudo em locais fechados.



Fazer o isolamento térmico dos edifícios.



Instalar num espaço reservado e ventilado aparelhos que geram calor, isolar paredes ou tubos quentes.



Colocar à disposição do pessoal meios eficazes para combater o calor (ventoinhas, por exemplo).

Instalar áreas climatizadas nos locais de trabalho.

Colocar à disposição água potável, em quantidade suficiente e entre os 10°C e os 15°C.

O direito do trabalho prevê que em situação de calor extremo, as empresas possam recorrer ao subsídio por intempéries.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.