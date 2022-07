São já esperados atrasos e cancelamentos de voos devido à falta de pessoal.

Trabalhadores da Lufthansa fazem greve na quarta-feira

O sindicato Verdi convocou uma greve para o período entre as 3h45 da manhã (01:45 GMT) de quarta-feira e as 6h (04h GMT) de quinta-feira "para aumentar a pressão" sobre as chefias para um aumento salarial de 9,5%, de acordo com um comunicado.

A greve de quarta-feira irá afetar o pessoal de terra, particularmente na manutenção, mas também os operadores de veículos de reboque de aeronaves, que são essenciais para o bom funcionamento do aeroporto. "Haverá muitos cancelamentos e atrasos", disse Verdi.

"A situação nos aeroportos está a ficar fora de controlo e os empregados estão cada vez mais sob pressão e sobrecarregados devido a uma grave escassez de pessoal, a uma inflação elevada e à falta de aumentos salariais nos últimos três anos", garantiu Christine Behle, chefe da Verdi, citada pela AFP.

Desde o levantamento das restrições sanitárias no início deste ano que as companhias aéreas e os aeroportos têm lutado para satisfazer uma procura crescente, após dois anos de espaço aéreo fechado devido à pandemia de covid-19.

De acordo com um estudo do instituto económico IW publicado no final de junho, faltam mais de 7.000 empregados só na indústria aérea alemã, por exemplo. "Muitos têm procurado trabalho noutros setores", explicam os autores do estudo.

A Lufthansa já cancelou cerca de 6.000 voos este verão, enquanto que o maior aeroporto da Alemanha, Frankfurt, planeia dimunuir o fluxo de voos para "estabilizar ainda mais as operações", que foram gravemente perturbadas para a época de férias.



