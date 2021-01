Circulação de comboios entre Bettembourg e Thionville, na linha 90, esteve interrompida durante esta segunda-feira de manhã.

Trabalhador dos CFL ferido após acidente perto de Dudelange

Diana ALVES

A interrupção dos comboios entre Bettembourg e Thionville, esta segunda de manhã, deveu-se a um acidente de trabalho. Segundo a informação divulgada entretanto pela polícia, um empregado dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) ficou ferido após um acidente de trabalho na linha férrea que liga Bettembourg e Thionville.

O acidente aconteceu perto de Dudelange por volta das 7h30. De acordo com as autoridades, as circunstâncias do acidente ainda não são conhecidas. A polícia indica apenas que o homem ficou ferido "no momento da passagem de um comboio que seguia em direção a França".

Sobre o estado de saúde do trabalhador dos CFL, as autoridades revelam que ficou ferido e que foi transportado para o hospital. O acidente está agora a ser investigado pelas autoridades competentes, incluindo a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM). A situação levou esta manhã à interrupção da linha 90, que liga Bettembourg a Thionville, obrigando os passageiros a recorreram a autocarros de substituição.

