Mais de 7% dos reformados vive no limiar da pobreza no país. A situação é ainda mais grave para quem recebe pensão de invalidez e de viuvez.

Trabalha-se uma vida e a pensão não chega para viver no Luxemburgo

No Luxemburgo, quem vive com menos de 2.770 euros por mês está em risco de cair na pobreza, uma realidade que afeta um quinto da população do país e especialmente a população idosa, como indica o Statec e o Eurostat.



Os reformados não escapam às dificuldades de viver no país mais rico do mundo, e que em alguns casos as pensões mal chegam para sobreviver após uma vida inteira de trabalho.

Neste caso, os mais afetados são sobretudo os reformados que não tenham habitação própria ou poupanças, como vincou o deputado Marc Goergen, do Partido Pirata, numa pergunta parlamentar recente.

O deputado fez várias perguntas ao ministro da Segurança Social relacionadas com o tema.

Na resposta parlamentar, Claude Haagen, refere que dos 112 mil pensionistas do país, 7,4% viviam no limiar da pobreza em 2021. Ainda de acordo com os dados da Inspeção Geral da Segurança Social (IGSS), o rendimento limite para um residente estar sob o risco de ficar pobre era de 2.069 euros em 2021.

Entre os reformados há várias situações que agudizam o perigo de viver na pobreza, nomeadamente quem está coletado na classe de impostos 1 e 1 A, as mais penalizadoras do sistema fiscal quando comparadas com a classe 2, e que têm sido alvo de muitas reivindicações para a sua eliminação. Ainda de acordo com os dados, dos 112 mil reformados, 9.500 são tributados na classe 1 e 33 mil na classe 1 A.

Viuvez e invalidez. Risco maior

Entre os 7,4% dos pensionistas em risco de pobreza, aqueles que se encontram numa situação mais precária são precisamente os idosos que recebem uma pensão de invalidez, com um risco de 18,9%. O risco é ainda maior se estes forem contribuintes da classe fiscal 1 A - 35,9% - seguidos dos viúvos (5,7%).

Dos 76.700 pensionistas que receberam apenas a reforma luxemburguesa (sem outra do estrangeiro), 12 mil auferem uma pensão de viuvez. Contudo, dos que recebem apenas a pensão, cerca de 13.200 contribuintes estão na classe de imposto 1 A, onde se incluem os viúvos.

Mas, entre estes contribuintes, há 9.900 que recebem apenas a pensão de viuvez, sendo coletados unicamente na classe 1 A. Por outro lado, há ainda 500 reformados que recebem apenas uma pensão de invalidez e estão também coletados nesta classe de imposto.

Idosos com descontos no estrangeiro penalizados

A situação é ainda pior para os idosos que estiveram emigrados e fizeram descontos nesse país durante um determinado período, realçam os dados do IGSS revelados pelo ministro na resposta parlamentar.

Neste caso, o risco de pobreza destes reformados aumenta para 17,5%, e mais uma vez, os mais afetados são os os contribuintes das classes fiscais 1 e 1 A que recebem pensões de invalidez e de viuvez.

O risco de pobreza dos pensionistas por invalidez da classe 1 A chega aos 47,5% no Grão-Ducado.

