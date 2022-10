Esta forma de tráfico representa mais de 50% das vítimas identificadas em alguns países. Luxemburgo é país de trânsito e destino e o governo admite que provar este crime "continua a ser um desafio".

Tráfico humano para exploração laboral está a aumentar na Europa

Ana TOMÁS Esta forma de tráfico representa mais de 50% das vítimas identificadas em alguns países. Luxemburgo é país de trânsito e destino e o governo admite que provar este crime "continua a ser um desafio".

O tráfico humano para exploração laboral tem vindo a crescer na Europa. No Dia Europeu Contra o Tráfico, que se assinala esta terça-feira, o organismo do Conselho da Europa que acompanha a evolução deste flagelo social insta os Estados a combatê-lo urgentemente.

"O tráfico de pessoas para fins de exploração laboral tem vindo a aumentar em todos os Estados-membros do Conselho da Europa, afetando um número crescente de homens, mulheres e crianças", aponta Helga Gayer, presidente do Grupo de Especialistas em Ação contra o Tráfico de Seres Humanos (Greta, na sigla em inglês), num comunicado enviado às redações na segunda-feira.

De acordo com a responsável, este tipo de tráfico "ocorre em todos os sectores económicos, incluindo o trabalho doméstico, sectores não regulamentados e na economia informal".

Os relatórios de monitorização do organismo revelam que o tráfico para exploração laboral se tornou "a principal forma de tráfico humano num número crescente" de países europeus, representando já "mais de 50% das vítimas identificadas" em estados como Portugal ou a Bélgica, mas também na Letónia, Malta, Moldávia e Reino Unido.

Provar o tráfico continua a ser um desafio

O Greta sinaliza que a pandemia de covid-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia aumentaram ainda mais os riscos de ocorrerem situações de tráfico de seres humanos, alertando que cada vez mais vítimas são recrutadas através das redes sociais ou com recurso às tecnologias de informação e comunicação.



Segundo o organismo, o aliciamento ou recrutamento online coloca desafios adicionais à investigação e à acusação deste tipo de crime. Uma opinião partilhada pelo Ministério da Justiça luxemburguês, que esta terça-feira publicou uma mensagem no Twitter para assinalar o Dia Europeu Contra o Tráfico.

"Como resultado de esforços significativos na formação e colaboração entre atores-chave, estão a ser detetados mais casos de exploração laboral, mas o ónus da prova continua a ser um desafio", escreveu o ministério, numa publicação que é acompanhada por um vídeo de sensibilização para o tema.

Sete portugueses vítimas de tráfico no Grão-Ducado

Entre 2018 e 2021, houve 68 pessoas vítimas de tráfico humano no Luxemburgo, incluindo mulheres e crianças. Entre essas pessoas, sete eram oriundas de Portugal.

"As vítimas eram todas de nacionalidade estrangeira e vinham principalmente da Roménia (14 pessoas), China (10), Ucrânia (8), Portugal (7) e Nepal (3)", sublinham os dados do relatório do Greta publicado no início deste mês e citados na edição de 7 de outubro do Virgule.

O documento especifica que, entre as 68 pessoas traficadas, 35 eram homens, 23 mulheres e 10 crianças, que foram trazidas para exploração laboral, sexual ou mendicidade forçada no Grão-Ducado.

Os setores da construção e da hotelaria foram aqueles em que se detetaram mais casos de escravatura (cada um com 15). Houve 13 pessoas que foram vítimas de mendicidade forçada e 12 exploradas sexualmente. Também foi detetado um caso de criminalidade forçada.

O relatório do Greta retrata o Luxemburgo como país de destino e de trânsito de pessoas traficadas. No entanto, das 68 vítimas suspeitas de tráfico apenas "20 foram formalmente identificadas pela polícia".

O grupo de especialistas pede, por isso, um maior esforço das autoridades luxemburguesas para o combate a este flagelo, que, de resto, deseja ver estendido aos outros Estados-membros do Conselho da Europa.

"A nova recomendação do Comité de Ministros do Conselho da Europa apela aos Estados-membros para que adotem leis, políticas e estratégias nacionais para combater o tráfico para exploração laboral", refere o Greta no comunicado desta segunda-feira.

Entre o pacote de medidas recomendado destacam-se a regulamentação e as inspeções do mercado de trabalho, a identificação das vítimas e o seu acesso a vias de recurso eficazes, bem como a punição dos responsáveis pelo tráfico de pessoas.

O papel das empresas e o dever em assegurar que as suas operações e cadeias de fornecimento não recorrem a práticas de exploração, incluindo o tráfico de seres humanos, também são sublinhados pelo Greta.

