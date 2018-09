Elisângela Regina Fortes chegou ao Luxemburgo há 11 anos, depois de passar outros 14 no Senegal. Aos 42 anos, e na sua primeira participação num concurso de moda, a cabo-verdiana “afastou” na fase de casting algumas concorrentes.

Top Model Europe. Tem 42 anos e vai concorrer ao lado de candidatas que podiam ser suas filhas

Henrique DE BURGO Tem 42 anos, mas diz que lhe dão vinte e poucos. O "ar jovem" parece vir da família.

Elisângela Regina Fortes chegou ao Luxemburgo há 11 anos, depois de passar outros 14 no Senegal. Aos 42 anos, e na sua primeira participação num concurso de moda, a cabo-verdiana “afastou” na fase de casting algumas concorrentes.

No dia 6 de outubro, a imigrante, nascida na ilha de São Vicente, vai trocar a cantina onde trabalha, no Luxemburgo, por uma passerelle na Bélgica. A semi-final do Top Model Europe vai ter lugar na antiga zona industrial Tour & Taxis, em Bruxelas. A seu lado vai ter concorrentes entre 15 e 32 anos, na categoria "modelo desportivo/fitness". Algumas podiam ser suas filhas, mas Elisângela Fortes diz não estar em desvantagem.

"Há várias candidatas que podiam ser minhas filhas. Apesar de ter uma personalidade madura, sempre me dei bem com jovens e tenho um espírito jovem. Mas aqui não é só o corpo que está em jogo. É o cabelo, o olhar, o sorriso e mais coisas. Fisicamente, acho que tenho também um lugar neste concurso e quando olho para as concorrentes de 18 ou 20 anos sinto não ter nada a menos. Sinto-me bem porque a minha aparência não reflete ser de uma mulher de 42 anos. Costumam dar-me menos idade: 19 ou vinte e tal", diz ao Contacto Elisângela Fortes.



O ar jovial da "quarentona" não é caso único na família. Elisângela tem tias, do lado do pai e na casa dos 50 anos, mas que “parecem ter 30 e tal”, assegura a cabo-verdiana, residente em Limpertsberg, na capital.



Foto: EF

"Os membros do júri ficaram espantados quando disse que era eu a pessoa que estavam à espera"



Os castings tiveram lugar em fevereiro, em 15 países, incluindo o Luxemburgo. Quando Elisângela Fortes recebeu a mensagem de um amigo, não levou a sério o desafio à primeira. Depois, veio a curiosidade.



“Um amigo mandou-me uma mensagem com o link do concurso e disse-me que achava que eu podia ter uma oportunidade no Top Model Europe. Olhei para aquilo e pensei: ‘vou mas é dormir’. Eram onze horas da noite e quando me levantei do sofá para ir para a cama, deu-me uma curiosidade e abri o link. Dei uma vista de olhos e desliguei o telemóvel. Depois pensei: ‘deixa-me ver isto como deve ser’ e voltei a abrir”.

A mensagem do amigo chegou tarde, porque o limite para as candidaturas terminava às 16h desse dia (4 de fevereiro). Mas, afinal, havia uma publicação de última hora no site da organização, que indicava que ainda se aceitavam candidaturas no Luxemburgo até ao dia seguinte. Apesar de saber que a idade das candidatas era entre 15 e 32 anos, Elisângela decidiu ainda assim enviar a candidatura.

"Quando me responderam a aceitar a candidatura, pensei: 'não é a minha idade que me vai impedir de continuar nesta aventura. É agora ou nunca!'".



Foto: EF

No dia da sessão de casting, quando chegou ao local, apanhou praticamente toda a gente de surpresa. "Os membros do júri ficaram espantados quando disse que era eu a pessoa que estavam a aguardar. As outras candidatas ficaram surpresas quando souberam que tinha essa idade [na altura ainda 41]. Três delas viraram-se para mim e disseram mesmo: 'não te damos essa idade'. Foi uma reação de espanto, não crítico, porque não estavam à espera".

No final, entre as sete participantes do grupo, só duas foram selecionadas para a semi-final e Elisângela foi uma delas. A escolha das finalistas vai ser agora decidida no sábado, dia 6 de outubro, com os votos do júri e do público. A votação pública termina no dia 30 de setembro, e poderá feita no site Top Model Europe ou através da página Facebook de Elisângela Fortes. "Espero que votem em mim, para me apoiarem", apela a candidata cabo-verdiana residente no Luxemburgo.



Foto: EF

Top Model Europe já premiou outra cabo-verdiana residente no Luxemburgo

O Top Model Europe é um dos concursos de modelos e manequins da Europa com maior prestígio e tem como objetivo "dar a conhecer os novos modelos e manequins, e ajudá-los no início de uma carreira nacional ou internacional", refere a organização no seu site.

Em 2016, a também cabo-verdiana residente no Luxemburgo Erin Arcângela Figueira foi eleita segunda dama de honor na categoria modelo fotográfica nesse concurso de beleza.

Depois de Arcângela, agora é Elisângela a esperar que este concurso lhe possa abrir portas no mundo da moda. Se conseguir passar à final, sabe que vai estar a ser observada por mais olhos. Aí, as expectativas passam por trabalhar para corresponder às exigências e "quem sabe, ser contactada por algum agente. Mas vou com humildade".



A também cabo-veriana residente no Luxemburgo Erin Figueira foi eleita segunda dama no Top Model Europe, em 2016. Foto: Top Model Europe

O "jeito engraçado" que levou Elisângela a jogar futebol e a ser piloto de rallys



Os últimos quatro dos 14 anos de Elisângela Fortes no Senegal, antes de chegar ao Grão-Ducado, foram passados também ao volante de um carro de rallys, na única competição automóvel do país só para mulheres, o Trophée Mousso. Disputado no parking do estádio Léopold Sédar Senghor, a competição junta cerca de 40 pilotos por ocasião do Dia Internacional da Mulher (início do mês de março), com os populares Peugeot 205, todos com a mesma potência.

"Eu era conhecida pela minha maneira de conduzir 'aceleras' em Dakar [capital do Senegal] e quando fui convidada para participar fiquei logo em quarto lugar na primeira edição. Depois fui ficando por lá. Diziam que eu tinha um jeito meio engraçado e muito espírito competitivo".

O mesmo espírito competitivo que a leva agora a desfilar em Bruxelas, já o tinha mostrado no Grão-Ducado quando começou a jogar futebol, modalidade que deixou de praticar há três anos, depois da primeira gravidez. Jogava no Mamer, uma das históricas equipas e campeãs do futebol feminino no Luxemburgo, que milita na primeira divisão.



Elisângela Fortes ao serviço do Mamer, contra o Niederkorn. Fotode Arquivo: Contacto/Christian Kemp

E um regresso? "Vai ser difícil regressar porque estou sozinha no Luxemburgo e agora com uma filha pequena. Posso até ir jogar aos fins de semana, mas o melhor é sempre com treino durante a semana. Por agora o meu foco está 100% na minha filha. Pode ser que daqui a três ou quatro anos regresse e passe a levá-la comigo", diz Elisângela Fortes, que tem irmão que foi internacional sub-21 por Portugal.

"O gosto pelo futebol começou por causa do meu pai e na família a referência é o meu irmão Carlos Fortes, que joga nos romenos do Gaz Metan Medias [Carlos Fortes é um dos melhores marcadores da liga romena], depois de passar por equipas como Sporting de Braga ou Racing Santander".

Ainda no desporto, Elisângela fez parte do projeto "Integração pelo Desporto", da comuna de Esch-sur-Alzette, juntamente com a atleta Maria Martins e o apoio do futebolista Ronny Souto.

Na vida associativa, fez ainda parte da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, tendo participado no grupo de teatro e representado a CCPL em diversos eventos.