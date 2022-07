A vítima mais nova tinha 13 anos.

Violência

Tiroteio num bar na África do Sul provoca 14 mortos e nove feridos

Lusa A vítima mais nova tinha 13 anos.

Um tiroteio num bar do Soweto, perto de Joanesburgo, provocou 14 mortos e nove feridos hoje de madrugada, anunciou a polícia sul-africana.

No local, as autoridades confirmaram a morte de 12 pessoas e transportaram 11 para o hospital, duas das quais morreram mais tarde, disse o tenente Elias Mawela da polícia de Gauteng, citado pela televisão sul-africana. Desconhecem-se os motivos do tiroteio, acrescentou.

O bar está localizado na zona de Orlando, no Soweto, o maior município de Joanesburgo, a sudoeste da cidade, segundo a agência francesa AFP.

Este tiroteio segue-se à morte de 21 jovens, há duas semanas, num bar da cidade de East London, na província do Cabo Oriental, durante uma celebração do fim dos exames. A vítima mais jovem deste incidente, cujas causas estão ainda a ser investigadas, tinha 13 anos.

Outro tiroteio ocorrido no sábado também na África do Sul, num bar localizado na cidade de Pietermaritzburg, provocou quatro mortos, informou a polícia local.

Os disparos começaram cerca das 20h30 locais, quando "um grupo de pessoas bebiam uns copos no bar e um automóvel estacionou em frente", disse a polícia à AFP.

"Dois homens saíram do automóvel, entraram no bar e começaram a disparar indiscriminadamente sobre os clientes", acrescentou a mesma fonte.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.