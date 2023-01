Um homem foi preso pelas autoridades.

França

Tiroteio em frente à sinagoga em Metz

Redação Um homem foi preso pelas autoridades.

Vários tiros foram disparados em frente à sinagoga de Metz, na rue Saint-Ferroy, na quinta-feira à tarde, avança o jornal Républicain Lorrain.

"O guarda da sinagoga disse-nos: "Abriguem-se, há tiroteio!", disse ao jornal um lojista da mesma rua.

De acordo com o Lorrain, a polícia descartou no local a possibilidade de um ataque terrorista. O Ministério Público de Metz confirmou mais tarde que "não existe qualquer ligação com a sinagoga". Foi aberta uma investigação aos factos.

Um homem, "que vive na área de Metz e já é conhecido dos tribunais por delitos relacionados com drogas", foi levado sob custódia policial.

O suspeito tinha uma ferida na têmpora e conduzia um Volkswagen Polo cinzento, cuja "janela do condutor parece ter sido partida", diz o jornal.

(Artigo publicado no jornal Virgule e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso^.)

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.