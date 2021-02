A organização europeia dos consumidores (BEUC, na sigla inglesa) apresentou esta terça-feira uma queixa à Comissão Europeia e às autoridades nacionais de proteção dos consumidores.

TikTok viola direitos dos utilizadores em "larga escala"

Catarina OSÓRIO A organização europeia dos consumidores (BEUC, na sigla inglesa) alertou esta terça-feira que a rede social chinesa TikTok não protege as crianças e jovens de conteúdos nocivos e impróprios. A BEUC apresentou queixa à Comissão Europeia e às autoridades nacionais de proteção dos consumidores.

A rede social chinesa de partilha de vídeos TikTok está a violar os direitos dos utilizadores em "larga escala". A afirmação surge da organização europeia de consumidores (BEUC, na sigla inglesa) no mesmo dia em que fez chegar uma queixa formal à Comissão Europeia e às autoridades nacionais de proteção dos consumidores.



A BEUC, que representa 44 associações de consumidores de 32 países europeus, considera que a política de direitos de autor da plataforma é "injusta" e volta a chamar a atenção para a falta de regulação desta plataforma, sobretudo entre os mais jovens. A organização com sede em Bruxelas reitera que a aplicação não protege as crianças e os adolescentes de conteúdos nocivos e usa publicidade oculta.

Explica, por exemplo que os "utilizadores são desafiados a participar em desafios de hashtag de marcas onde são encorajados a criar conteúdos de produtos específicos, contribuindo para a proliferação do marketing oculto". "Visto que os influencers populares são frequentemente o ponto de partida de tais desafios, a intenção comercial é normalmente escondida dos utilizadores", alerta a associação.

Apesar do grande sucesso da rede social, que se tornou "uma das aplicações mais populares com milhões de utilizadores em toda a Europa", a empresa "está a desiludir os seus utilizadores ao violar os seus direitos", considera mesmo a diretora-geral da BEUC, Monique Goyens.

Estes alertas, que não são novos, estão na base da queixa que a BEUC apresentou esta terça-feira à Comissão Europeia (CE) e às autoridades nacionais de proteção dos consumidores. Neste momento, a plataforma chinesa já está a ser sondada pelas autoridades da UE sobre a forma como trata os dados pessoais de menores.

Em paralelo, a empresa detentora da TikTok, a ByteDance, encontra-se em conversações com as autoridades americanas sobre a partilha de dados com os EUA, na sequência da tentativa de Donald Trump de proibir a aplicação neste país.

Mas no comunicado de hoje a BEUC reitera que pouco mudou nas práticas de empresa no que diz respeito à proteção de dados na Europa. E considera que "poderão estar mesmo a violar o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados" (GDPR, na sigla inglesa), em vigor na UE desde maio de 2018. No que toca aos jovens em particular, a organização de defesa dos consumidores fala em práticas "enganadoras" por parte da TikTok por "não comunicar de uma forma compreensível a crianças e adolescentes sobre que dados são colecionados, com que objetivo e por que razão legal".



A ByteDance reagiu entretanto dizendo que desenvolveu um resumo da política de privacidade com linguagem mais acessível aos mais novos. Os responsáveis dizem ainda que a empresa já tomou uma "série de medidas importantes, incluindo tornar todas as contas pertencentes a utilizadores com menos de 16 anos de privadas por defeito." E manifestou por email a intenção de reunir com representantes da BEUC. "Manter a nossa comunidade segura, especialmente os nossos utilizadores mais jovens, e cumprir as leis onde operamos são responsabilidades que levamos incrivelmente a sério", dizem.

Mas a BEUC não se fica por aqui nas críticas. Considera que os termos dos direitos de autor da TikTok são injustos ao dar à empresa um direito irrevogável de utilização de vídeos sem pagamento aos utilizadores pelos conteúdos que lá publicam.

Por fim, desaprova também o sistema de moedas virtuais, instando os reguladores nacionais a investigar estas práticas. Segundo a organização europeia, a plataforma vende moedas para presentes virtuais onde a TikTok tem "um direito absoluto a modificar a taxa de câmbio entre as moedas e os presentes, distorcendo potencialmente a transação financeira a seu próprio favor".

