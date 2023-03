Plataforma vai implementar três novas características: limites diários de tempo de ecrã personalizados, painel de controlo da hora do ecrã e notificações silenciosas.

TikTok vai implementar limite de 60 minutos para utilizadores menores de idade

A plataforma de partilha de vídeos TikTok anunciou hoje que vai implementar um limite de 60 minutos diários de tempo de ecrã para menores de idade, sendo os utilizadores, então, instados a colocar um código de acesso.

“Embora não exista um consenso sobre quanto tempo é considerado “demasiado”, ou até mesmo o impacto do tempo de ecrã de uma forma mais ampla, reconhecemos que os adolescentes tendencialmente necessitam de algum apoio extra quando começam a explorar o mundo 'online' de forma independente”, refere a empresa num comunicado hoje divulgado.

A plataforma, detida pela tecnológica chinesa ByteDance, detalha que, nas próximas semanas, cada conta pertencente a um utilizador com idade inferior a 18 anos “terá automaticamente definido um limite de tempo diário de 60 minutos no ecrã”.

O TikTok registou que a decisão do limite de tempo permitido teve em conta “uma investigação académica recente e informações dos peritos do Digital Wellness Lab, do Hospital Infantil de Boston”, nos Estados Unidos da América.

“Com esta ferramenta, estamos também a incitar os adolescentes a definir um limite de tempo diário em frente ao ecrã, se pretendem desligar terminados os 60 minutos predefinidos ou passarem mais de 100 minutos no TikTok num só dia”, aponta ainda a plataforma, que enviará todas as semanas uma notificação de resumo do tempo passado na aplicação para a conta de cada adolescente.

A plataforma detalhou que já conta com várias configurações de segurança para as contas de adolescentes, apontando que, por defeito, as contas de utilizadores com idades entre os 13 e os 15 anos são privadas e que as mensagens diretas e a criação de vídeos em direto só estão disponíveis para utilizadores com mais de 16 e 18 anos, respetivamente.

Funcionalidades não ficarão limitadas aos utilizadores menores

Adicionalmente, a plataforma diz que vai implementar três novas características à funcionalidade de acompanhamento familiar: limites diários de tempo de ecrã personalizados, painel de controlo da hora do ecrã e notificações silenciosas.

Estas funcionalidades não ficarão limitadas aos utilizadores menores e poderão ser aplicadas em quaisquer contas.

De acordo com um relatório da Sensor Tower sobre utilizadores no sistema operativo Android, citado pela Bloomberg, no segundo trimestre de 2022, o TikTok era a plataforma social em que os utilizadores passavam mais tempo diariamente, com uma média de 95 minutos, à frente de Youtube (74 minutos), Instagram (51 minutos), Facebook (49 minutos), Twitter (29 minutos) ou Snapchat (21 minutos).

