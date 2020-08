A partir desta sexta-feira, o acesso aos mercados e espaços municipais pode ser negado àqueles que não respeitem a imposição. As multas podem chegar aos 38 euros.

Thionville impõe máscara obrigatória nos mercados de verão

A partir desta sexta-feira, o acesso aos mercados e espaços municipais pode ser negado àqueles que não respeitem a imposição. As multas podem chegar aos 38 euros.

A cidade francesa de Thionville vai impôr o uso obrigatório de máscara a partir desta sexta-feira e até 1 de setembro.

No decreto assinado pelo Presidente da Câmara, as festas de verão da cidade surgem em grande destaque. Assim, a proteção facial é condição obrigatória para todos os que decidam visitar os mercados e as festas "Rives en fête" que arrancam esta semana.

De resto, a partir de 7 de agosto o acesso aos espaços municipais pode ser negado àqueles que não respeitem a imposição. As multas podem chegar aos 38 euros.

As medias de distanciamento social também se aplicam na cidade francesa, sendo que o município admite a hipótese de alargar a medida outono fora, caso a pandemia persista.

Na nota oficial, Thionville repete os apelos aos residentes e visitantes e lembra que é proibido atirar máscaras de utilização única na via pública.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.