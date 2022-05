"Acredito que ele morreu de coração partido", diz uma familiar das vítimas.

Texas. Marido de professora morta em tiroteio morre de ataque cardíaco dois dias depois

Ana Patrícia CARDOSO "Acredito que ele morreu de coração partido", diz uma familiar das vítimas.

Joe Garcia, 48 anos, morreu apenas dois dias depois da mulher, Irma Garcia, 46 anos, professora, ter sido uma das 21 vítimas do massacre da escola primária de Uvalde Robb, Texas.



Joe e Irma conheceram-se no liceu e estavam casados há 24 anos. Tiveram quatro filhos - agora órfãos - com 13, 15, 19 e 23 anos. Debra Austin, uma prima da família citada pelo jornal The Guardian, disse que o familiar terá morrido de desgosto pela perda da mulher. "Acredito verdadeiramente que Joe morreu de coração partido e que perder o amor da sua vida... foi demasiado para que pudesse suportar". Um dos sobrinhos do casal, John Martinez, publicou a notícia da morte no Twitter.

Irma era professora da quarta classe nesta escola primária há 23 anos e o seu corpo foi encontrado numa posição de proteção dos alunos, avançou a polícia.

No site oficial da escola, a professora escreveu que o casal gostava de fazer churrascos, ouvir música e passar férias na comunidade vizinha de Concan, que se situa ao longo do rio Frio, no Texas.



Tiroteio no Texas. Vítimas foram barricadas numa sala de aula O atirador, que antes de se deslocar até à escola baleou a própria avó, abalroou um veículo perto do estabelecimento de ensino e depois barricou-se numa sala de aula onde atirou, a matar, na direção de alunos e professores.

Angariados mais de dois milhões de dólares para os órfãos

Irma também escreveu sobre os filhos do casal. "Tenho o meu filho mais velho, Christian a completar o campo de treino dos Marines, e outro filho, José, na universidade estadual do Texas. A minha filha mais velha, Lyliana, é aluna do segundo ano do liceu e a minha mais nova, Alysandra, é aluna do sétimo ano".

A pensar nos quatro filhos que perderam os pais, a família criou uma campanha no site GoFundMe para os ajudar: "100% das receitas irão para a família Garcia para fazer face a várias despesas", lê-se no texto. A meta estabelecida eram 10 mil dólares. No entanto, esse valor foi largamente excedido, uma vez que já foram angariados mais de dois milhões de dólares.





