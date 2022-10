Testou positivo à covid-19? Recorde o que fazer

A nova 'lei covid' deverá entrar em vigor em novembro, mantendo-se válida até março de 2023.

Diana ALVES

O período de isolamento das pessoas com covid-19 vai baixar e o rastreio de contactos dos infetados vai deixar de existir, mas as autoridades de saúde continuam a recomendar alguns comportamentos a quem testa positivo.

Numa publicação feita nas redes sociais, o Ministério da Saúda lembra que, em caso de teste positivo para a covid-19, as recomendações são as seguintes: proceder a um auto-isolamento, declarar o resultado do teste em covidtracing.lu, informar as pessoas com quem houve um contacto próximo e confirmar o resultado através de um teste PCR.

Para qualquer dúvida relacionada com esta coronavírus, as autoridades da Saúde têm uma linha telefónica ao dispor dos cidadãos. O número é o 247-65533.

Vacinação obrigatória para maiores de 50 anos só em "último caso" Deputados e ministras da Saúde e da Justiça asseguraram que a vacinação obrigatória deste grupo etário não está prevista.

