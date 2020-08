A estratégia do Luxemburgo em matéria de testes de diagnóstico à covid-19 foi elogiada pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Testes covid-19. Estratégia do Luxemburgo elogiada pelo Centro Europeu de Doenças

Diana ALVES

De acordo com o Ministério da Saúde, que cita uma publicação da estrutura, o organismo europeu está preocupado com a evolução da situação pandémica no seio da União Europeia, onde vários países estão a assistir a um aumento do número de casos da doença.

De acordo com o ECDC, os Estados-membros que optaram por uma estratégia de testes em larga escala, como é o caso do Luxemburgo, estão mais bem preparados para detetar um ressurgimento de casos e identificar grupos de risco e,desta forma, limitar os riscos de um novo aumento das infeções.

A nova avaliação do centro europeu de doenças conclui que a taxa de novas infeções depende largamente da taxa de testes efetuados. E é aqui, segundo o Ministério da Saúde, que a autoridade sanitária europeia reconhece os esforços do Grão-Ducado, citando várias vezes a estratégia luxemburguesa como exemplo.

O Grão-Ducado aparece assim como o país com a mais elevada taxa de testes da Europa, com 10.659 exames por cada 100.000 habitantes na semana que arrancou a 20 de julho. Números que equivalem a uma taxa 5,7 vezes superior ao país que ocupa o segundo lugar da lista, a Dinamarca. A título de comparação, na mesma semana a Dinamarca realizou 1855.6 testes por cada 100.000 habitantes.



