Um tesouro de um navio comercial português que se afundou em 1533 preservou vestígios genéticos de linhagens inteiras que desapareceram da África Ocidental.

Tesouro de navio português afundado em 1533 revela linhagens de elefantes dizimadas

Em 2008, um navio comercial português afundado durante uma viagem à Índia em 1533, foi encontrado por trabalhadores que se dedicam à procura de diamantes ao largo da costa da Namíbia. Nas 40 toneladas de carga recuperadas naquele que é o mais antigo naufrágio conhecido na África Austral, entre detritos de madeira e outros objetos, descobriu-se ouro, centenas de moedas de prata, e mais de 100 presas de elefantes.

Esta quinta-feira, um estudo publicado na Current Biology levado a cabo por uma equipa internacional de arqueólogos, geneticistas e ecologistas revelou o mistério de onde vieram as presas e como se encaixam no quadro geral do comércio histórico de marfim, uma vez que as análises paleogenómicas e isotópicas traçam muitas linhagens distintas de manadas de elefantes que outrora percorriam a África Ocidental.

Linhagens essas que, segundo a análise, terão sido completamente eliminadas desde que o Bom Jesus partiu, dando-se alguma luz sobre a medida em que os humanos dizimaram uma espécie outrora encontrada em muito maior número em grandes partes do continente africano.

"Os elefantes vivem em grupos familiares liderados por fêmeas, e tendem a permanecer na mesma área geográfica ao longo das suas vidas", explicou Alida de Flamingh, co-autora do estudo, citada no EurekaAlert. "Determinámos de onde vieram estas presas examinando um marcador de ADN que é passado apenas de mãe para filho e comparando as sequências com as dos elefantes africanos geo-referenciados. Ao comparar o ADN de marfim do naufrágio com o ADN de elefantes com origens conhecidas em toda a África, conseguimos identificar a região geográfica e as espécies de elefantes com características de ADN que correspondiam ao marfim do naufrágio".

"A fim de explorar plenamente a origem destes presas de elefante, precisámos de múltiplas linhas de prova", acrescentou Ashley Coutu, arqueólogo da Universidade de Oxford e co-autor do estudo. "Assim, utilizámos uma combinação de métodos e perícia para explorar a origem desta carga de marfim através de dados genéticos e isotópicos recolhidos a partir da amostragem das presas. As nossas conclusões só foram possíveis com todas as peças do nosso puzzle interdisciplinar encaixando juntas".

Para os investigadores, "o poder de fazer arqueologia histórica é a capacidade de ligar essas descobertas à conservação moderna". Apesar de ter passado quase meio milénio no oceano, as presas recuperadas do navio foram surpreendentemente bem preservadas, algo que os investigadores acreditam ter acontecido graças às águas excepcionalmente frias ao largo da Namíbia.

"O estado de conservação da matéria orgânica numa amostra arqueológica faz uma enorme diferença em termos do que se pode extrair e fazer com a amostra", disse Coutu. Os investigadores extraíram material genético de células preservadas no interior das presas. Isto permitiu-lhes identificar o marfim como tendo vindo de elefantes florestais em vez dos primos de savana maiores e mais conhecidos da espécie.

A seguir, os investigadores isolaram ADN mitocondrial, que é passado pelas mães aos seus descendentes e pode ser utilizado para identificar a proveniência dos elefantes. Identificaram presas de 17 manadas de elefantes não relacionadas, das quais apenas quatro puderam confirmar que ainda hoje existem.

De um ponto de vista histórico, o conhecimento das presas do Bom Jesus é importante porque os especialistas quase não têm registos sobre os padrões de comércio de marfim deste período inicial, disse Martha Chaiklin, uma historiadora que estuda o comércio do marfim, ao New York Times. As descobertas dos investigadores sobre as origens geográficas das presas e que vieram de diferentes manadas são especialmente esclarecedoras porque "podem ser um instrumento para melhor compreender o comércio português em África e o impacto que o comércio do marfim teve nas populações de elefantes em tempos pré-modernos", disse Chaiklin.

Samuel Wasser, biólogo da Universidade de Washington, Seattle, que não esteve envolvido na investigação, é céptico quanto à interpretação dos autores sobre o que fez com que os elefantes da floresta habitassem num habitat semelhante a uma savana. "O comércio de marfim descolou na África Ocidental antes e durante o primeiro comércio de escravos, que foi no século XVI, mesmo quando o navio se afundou", disse ao New York Times.

"Estes elefantes estavam provavelmente a sofrer perturbações consideráveis nos seus movimentos, presumivelmente porque procuravam abrigos mais seguros para escapar à caça furtiva pesada". Wasser e os seus colegas relataram anteriormente que uma alta ocorrência de hibridação de elefantes de savana e de floresta no nordeste da República Democrática do Congo poderia ser parcialmente explicada pela caça furtiva histórica que levou as duas espécies a unirem-se.

"A mesma coisa provavelmente aconteceu na África Ocidental quando o comércio de marfim estava em expansão", afirmou.

O mesmo jornal aponta que séculos mais tarde, os elefantes florestais estão longe de estar fora de perigo quando se trata de danos infligidos pelos humanos desde a caça furtiva e a desflorestação até às alterações climáticas e à fragmentação do habitat.

De 2002 a 2011, os elefantes florestais sofreram um declínio de 62% na população, estimando-se que menos de 100.000 animais permaneçam hoje em dia. "Os elefantes fornecem numerosos serviços ecossistémicos dos quais os humanos beneficiam, e este estudo enfatiza que os elefantes também fazem parte da nossa história", comentou Poulsen. "Devemos respeitar e conservar isto".





