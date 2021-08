A Tesla deverá apresentar o primeiro protótipo deste robot humanóide no próximo ano.

Elon Musk anuncia robot humanóide para executar as tarefas "perigosas ou aborrecidas"

Elon Musk, o multi-milionário patrão da Tesla, anunciou "para o próximo ano" os planos para conceber um robot humanóide metálico que será capaz de executar tarefas "perigosas, repetitivas ou aborrecidas" e será construído com a mesma tecnologia que os veículos semiautónomos da empresa.

"Tesla Bot", o nome do robot, terá cinco dedos nas mãos e uma silhueta andrógina a preto e branco. "Faz sentido dar-lhe uma forma humanóide e será amigável", defendeu Musk.

Muitas das tecnologias que são usadas nos carros Tesla, desde sensores, redes neurais, baterias, entre outras, vão servir de base também para o Tesla Bot, indicou Elon Musk



Musk referiu também as "implicações profundas para a economia", uma vez que "a economia é baseada no trabalho". Ele prevê um mundo onde o esforço físico deixará de ser obrigatório, para se tornar "uma escolha".

A empresa está sob investigação por causa das tecnologias Autopiloto e Auto-Condução Total (FSD). São acusados de enganar os automobilistas, levando-os a acreditar que os veículos podem conduzir eles próprios.



O segundo homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, Elon Musk criou outras start-ups: SpaceX, que se tornou a primeira empresa privada de lançamento de foguetes do mundo, e Neuralink, especializada em implantes cerebrais. Musk acredita no risco da inteligência artificial competir com a civilização humana e espera, através do Neuralink, alcançar uma "simbiose" entre os seres humanos e estas tecnologias.

