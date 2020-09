acordo com o Ministério da Agricultura, o novo recorde oficial foi registado em Steinsel.

Terça-feira foi o dia mais quente de sempre num mês de setembro no Luxemburgo

Diana ALVES Esta terça-feira, 15 de setembro, foi o dia mais quente de que há registo num mês de setembro no Luxemburgo. De acordo com o Ministério da Agricultura, o novo recorde oficial foi registado em Steinsel, onde os termómetros chegaram aos 35.2 graus.

Depois de analisar as 32 estações espalhadas pelo país, o serviço meteorológico da Administração dos Serviços Técnicos da Agricultura, concluiu que esta será a temperatura mais elevada de sempre num mês de setembro desde o início das previsões do tempo, em 1838.



Até aqui, o dia mais quente vivido no Luxemburgo num mês de setembro tinha sido o dia 6 de setembro de 1949, quando, em Grevenmacher, os termómetros registaram 34 graus. Essa marca foi ultrapassada ontem, dia 15 de setembro em oito estações, incluindo a de Steinsel onde o recorde foi batido. Recentemente soube-se também que agosto foi o mês mais quente no Grão-Ducado desde 1838.

O calor regressou ao Luxemburgo nos últimos dias, voltando a colocar o país sob aviso amarelo. Para esta quarta-feira, as temperaturas máximas previstas deverão voltar a ultrapassar os 30 graus. As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) apontam para que os termómetros batam nos 32 graus no sul do país, pelo que a região vai estar novamente em alerta amarela entre a uma e as sete da tarde.

