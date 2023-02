"Estas intervenções continuam a ser praticadas na Europa, muitas vezes legalmente e geralmente sob pretexto médico ou religioso."

Sociedade 2 min.

Conselho da Europa

"Terapias de conversão" de pessoas LGBT continuam a existir na UE

Lusa "Estas intervenções continuam a ser praticadas na Europa, muitas vezes legalmente e geralmente sob pretexto médico ou religioso."

A comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, denunciou esta quinta-feira que "continuam a ser praticadas" em países europeus "terapias de conversão" para modificar a orientação sexual e impor a heterossexualidade.

Num relatório agora divulgado, Mijatovic exortou os Estados-membros do Conselho da Europa a terminar com as "terapias de conversão".

As terapias podem ser realizadas através de diferentes métodos, como eletro-choques, medicação com hormonas ou rituais de exorcismo.

"Estas intervenções continuam a ser praticadas na Europa, muitas vezes legalmente e geralmente sob pretexto médico ou religioso. Apesar das nefastas consequências dessas intervenções, que são profundas e duradouras, é difícil para as vítimas ver reconhecido o dano sofrido e obter compensação. Esta situação não é mais sustentável", destacou Dunja Mijatovic no relatório, citado pela agência France-Presse (AFP).



"Estima-se que, na União Europeia, 2% das pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgénero) tenham sofrido tais práticas e 5% tenham recebido propostas de conversão, mas os números reais podem ser muito superiores", acrescentou.

Terapias de conversão ainda são legais no Luxemburgo Alegam "corrigir" a identidade de género e a orientação sexual das pessoas LGBTQI+. Na UE, só a Alemanha e a França proibiram esta prática descrita como "perigosa".

Crianças e jovens correm risco maior

De acordo com os dados mais recentes disponíveis no Reino Unido, cerca de um quinto das pessoas LGBT experimentaram práticas de conversão, e as pessoas transexuais são desproporcionalmente visadas por essas intervenções, alertou.

"Também estou particularmente preocupada com as descobertas de que, globalmente, crianças e jovens correm um risco muito maior de serem submetidos a estas" práticas, vincou.

As "terapias de conversão" podem causar depressão, ansiedade, ódio de si mesmo ou pensamentos suicidas, lembrou a comissária para os Direitos Humanos do Conselho da Europa.

Dunja Mijatovic observou, no entanto, uma "tendência recente" de banir tais métodos na Europa.

Malta foi o primeiro país europeu a proibi-los em 2016, e outros países também abordaram este problema, como a Alemanha, Grécia, Albânia ou França.

Projetos de lei para a proibição destes métodos estão a ser considerados em vários países.

Embora Mijatovic reconheça estes esforços, a comissária pede aos Estados-membros que adotem uma "abordagem baseada nos direitos humanos para eliminar estas práticas".

Em concreto, pede a implementação de "proibições precisas e aplicáveis" para enviar um "sinal forte à sociedade" e permitir que os autores desses atos sejam levados à justiça.

Com sede em Estrasburgo, o Conselho da Europa foi criado em 1949 e conta agora com 46 membros, incluindo os 27 Estados-membros da União Europeia.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.