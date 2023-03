Antes do Linha Aberta e no dia em que o Parlamento debate uma das petições que reclama mais tempo para a família, a Rádio Latina foi ouvir o que dizem as suas próprias crianças.

Conciliação

Ter mais tempo para a família. O que dizem os nossos filhos?

Milhares de pessoas assinaram nos últimos meses duas petições que reivindicam a criação de um subsídio para que os pais possam reduzir o horário de trabalho e ter mais tempo para os filhos. Hoje, no dia em que o Parlamento debate uma dessas petições, este será também o tema do Linha Aberta.

Desta vez, antes do programa, não saímos à rua. Ouvimos os nossos próprios filhos, sobrinhos e afilhados. Crianças dos três aos 12 anos comentaram a criação de um subsídio para os pais.

Leia o artigo completo na Rádio Latina.

