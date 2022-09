Entre os jovens europeus, os portugueses são os que mais planos fazem para ter filhos. E revelam o que precisam para realizar o sonho.

Ter filhos. Portugueses são os que mais desejam constituir família

A maioria das gerações mais jovens europeias, como os millennials ou a geração Z, quer constituir família, mas é em Portugal que o desejo de ter filhos se manifesta de forma mais intensa, revela um estudo divulgado esta segunda-feira.

Segundo os dados da segunda fase do inquérito Merck "Sustentável ou nada. O futuro que os millennials e a geração Z da Europa querem", realizado em 10 países europeus no âmbito das comemorações do ano Europeu da Juventude 2022, 72% das gerações mais jovens europeias quer vir a ter uma família, um valor que em Portugal atinge os 82%.

O estudo, que contou com a participação de mais de 6.100 jovens, indica ainda que, em Portugal, 49% dos millennials (entre 25 e 35 anos) querem ter filhos no prazo de três anos.

Os inquiridos portugueses voltam a destacar-se, no conjunto de todos os europeus, como os mais recetivos à realização de tratamentos de fertilidade no caso de dificuldade em conceber naturalmente: oito em cada 10 jovens não hesitariam em fazê-lo, um valor sete pontos percentuais mais alto do que os jovens europeus no seu conjunto.

Condições para ter filhos

Quanto ao que estas gerações valorizam quando se trata de constituir família, o estudo mostra que em Portugal é a saúde física e emocional que vem em primeiro lugar para os millenials (98%) e para os que têm entre oito e 23 anos (geração Z, 97%).

Mulheres perdem empregos mais rentáveis para estarem mais perto dos filhos Estudo do Liser conclui que logo após o nascimento de um filho a desigualdade de género sobe nos trabalhos distantes do local da residência, com as mulheres a abdicarem mais de um salário melhor do que os homens.

O estudo, que em Portugal contou com 612 participantes, diz que em segundo lugar surge o facto de ter o parceiro certo (97% em ambas as gerações) e, em terceiro lugar, ter um emprego "satisfatório e estável" (96% nos millennials e 97% na geração Z).

Apesar dos portugueses serem os que mais desejam constituir família, na realidade apenas 21% dos jovens em Portugal têm filhos, menos 12 pontos percentuais do que os jovens europeus no seu conjunto. Por geração, quase 30% dos millennials portugueses têm filhos.

O inquérito contou com a participação de milhares de jovens entre os 18 e os 35 anos de Portugal, Alemanha, Áustria, Espanha, França, Hungria, Itália, Noruega, Polónia e Reino Unido.

