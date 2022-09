Em 2004, foram encontrados os restos mortais de pelo menos 17 pessoas. Novo estudo defende que terão sido vítimas de um massacre antissemita.

Teoria aponta para chacina de judeus há 800 anos em Inglaterra

Cerca de 15 esqueletos humanos descobertos em 2004 no fundo de um poço medieval no Reino Unido pertenceram provavelmente às vítimas de um massacre antissemita perpetrado há mais de 800 anos, revelou um estudo publicado esta semana na revista científica Current Biology.

Acredita-se que o ataque tenha ocorrido em 1190, na cidade de Norwich (leste de Inglaterra), onde décadas antes os judeus locais tinham sido acusados de assassinar uma criança cristã, lançando as sementes de uma "teoria antissemita de conspiração judaica que persiste até aos dias de hoje", escrevem os autores. Os cientistas usaram várias técnicas, incluindo a genética, para desvendar o mistério da chacina.

Em 2004, durante trabalhos de paisagismo, foram descobertos pelo menos 17 restos humanos - seis adultos e 11 crianças - num velho poço. Os corpos tinham sido depositados de forma aleatória, sugerindo uma morte violenta.

Ian Barnes, geneticista do National Museum of Natural History, em Londres, interessou-se pelo caso em 2011, quando estava a trabalhar num documentário sobre casos não resolvidos da História.

Segunda Guerra Mundial. Polónia pede à Alemanha indemnização bilionária O Governo polaco argumenta que o país foi a primeira vítima da guerra e nunca foi totalmente compensado pela vizinha Alemanha.

Indivíduos tinham predisposição para doenças genéticas

"No início, pensámos que estes indivíduos tinham sido vítimas de uma epidemia do tipo da peste ou da fome", disse o investigador que é também um dos autores do estudo.

A datação por radiocarbono determinou que as mortes ocorreram entre 1161 e 1216. Paralelamente, análises de ADN antigo retiradas de seis das vítimas revelaram que estas estavam predispostas a certas doenças genéticas. As simulações numéricas mostraram então que a frequência destas doenças - que poderiam ter atingido estes indivíduos devido à sua predisposição - era quase idêntica à observada nas populações judaicas asquenazes contemporâneas, o que sugere um provável antepassado comum.

Estas descobertas lançam nova luz sobre um episódio conhecido, mas não datado com precisão na História, cuja causa é desconhecida, durante o qual a população judaica asquenaz diminuiu subitamente. Este evento, conhecido como estrangulamento demográfico, é a fonte destas variantes genéticas.

De acordo com Mark Thomas, coautor do estudo e geneticista da University College London, estas descobertas "sugerem fortemente" que o estrangulamento precedeu o massacre de Norwich, e que ocorreu muito mais cedo do que estimado anteriormente.

Motins antissemitas terão começado em Norwich em 1190

Os cientistas descobriram também que um jovem rapaz enterrado no poço tinha cabelo ruivo - um estereótipo antissemita da época.

No final, todas as suas análises apontaram para motins antissemitas documentados que eclodiram em Norwich, a 6 de fevereiro de 1190. "O sentimento antissemita foi intensificado pelos preparativos para a Terceira Cruzada" para retomar Jerusalém, sublinha Ian Barnes.

E menos de 50 anos antes, a família de William de Norwich, um jovem rapaz encontrado brutalmente assassinado, tinha acusado os judeus locais do assassinato. O caso foi o primeiro conhecido de acusações do género contra crianças cristãs.

"Estes corpos encontrados no poço representam uma oportunidade única para traçar as raízes das teorias da 'conspiração judaica' que persistem até hoje", comentou Adam Rutherford, geneticista do University College London, que não esteve envolvido no estudo, no Twitter.

