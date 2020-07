As autoridades apreenderam cinco mil toneladas de alimentos e bebidas alcóolicas falsificados. Na lista há azeite, queijo, leite, cereais e outros produtos potencialmente prejudiciais à saúde.

Sociedade 2 min.

"Tendência preocupante". 406 pessoas detidas por falsificação e contrafação de alimentos e bebidas

As autoridades apreenderam cinco mil toneladas de alimentos e bebidas alcóolicas falsificados. Na lista há azeite, queijo, leite, cereais e outros produtos potencialmente prejudiciais à saúde.

Ao todo, 19 organizações criminosas, acusadas de introduzir produtos alimentares e bebidas de baixa qualidade nas cadeias de abastecimento europeias, foram desmanteladas numa operação da Europol e da Interpol batizada OPSON 2020.

Num universo de mais de 26 mil ações policiais por toda a Europa, 406 pessoas foram detidas. Globalmente foram apreendidas cerca de 12 mil toneladas de produtos falsificados ou de venda ilegal que eram potencialmente prejudiciais à saúde.

Em comunicado, a polícia de investigação europeia fala numa "tendência preocupante" e argumenta que a infiltração de produtos de baixa qualidade no mercado, é “um desenvolvimento que pode estar ligado à pandemia de covid-19”.

"Em tempos de crise, os criminosos procuram sempre novas formas de abusar dos consumidores e aumentar o seu lucro ilegal em prejuízo da segurança pública. A contrafacção e os alimentos de qualidade inferior não só enganam os consumidores, como também podem constituir uma ameaça significativa para a sua saúde. A nossa operação anual OPSON mostra no seu nono ano que a cooperação entre a aplicação da lei, as autoridades reguladoras e o sector privado é crucial para proteger tanto os consumidores como as empresas", resume a diretora executiva da Europol, Catherine De Bolle.

No mesmo sentido, o secretário-geral da Interpol diz que "enquanto os países de todo o mundo continuam os seus esforços para conter a COVID-19, as redes criminosas que distribuem estes produtos potencialmente perigosos mostram apenas a sua determinação em ter lucro".

Cinco Toneladas

Com mais de cinco mil toneladas apreendidas, os alimentos para animais foram o produto mais apreendido, seguidos das bebidas alcoólicas (mais de duas mil toneladas), cereais, grãos e produtos derivados, café, chá e condimentos.

No controlo de produtos lácteos, que incluiu ações em Portugal, Bulgária, Itália, França, Grécia e Suíça, foram apreendidas 320 toneladas de produtos falsificados, nomeadamente leite e queijo podre.

Além disso, foram apreendidas 210 toneladas de queijo que não cumpriam as condições para serem rotuladas com uma denominação geográfica protegida.

O azeite foi outro dos produtos que mereceu uma ação direcionada em Portugal, Albânia, Croácia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Islândia, Jordânia, Lituânia, Noruega e Espanha tendo sido apreendidas 88 toneladas desse produto.

A fiscalização de álcool e vinho que também decorreu em 13 países, incluindo Portugal permitiu às autoridades policiais apreenderem 1,2 milhão de litros de bebidas alcoólicas, sendo a maior quantidade de vinho.

Esta operação, coordenada pela Europol e a Interpol, foi apoiada pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF), Comissão Europeia, Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e pelas autoridades reguladoras nacionais.

com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.