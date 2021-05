Diminuição deve-se à instalação de um aparelho IRM suplementar em cada hospital.

Tempos de espera para ressonâncias magnéticas diminuem em todos os hospitais do país

O tempo de espera para os exames de imagiologia por ressonância magnética (IRM) está a diminuir nos quatro hospitais do país. Numa resposta parlamentar ao partido socialista (LSAP), a ministra da Saúde, Paulette Lenert, referiu que a diminuição do tempo de espera deve-se à instalação de um aparelho IRM suplementar em cada hospital.

No Centro Hospitalar do Norte (CHdN), em Ettelbruk, o tempo de espera desceu dos cerca de 48 dias em janeiro de 2018 para 34 dias em janeiro de 2021. Já em Esch-sur-Alzette, no Centro Hospitalar Emile Mayrisch (CHEM) o tempo diminuiu para menos de metade, passando dos 51 dias de espera em 2018 para os 23 dias em 2021.

Na capital, o Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) tinha um tempo médio de 80 dias em janeiro de 2019, enquanto em janeiro deste ano era de 43 dias. Por fim, os Hospitais Robert Schuman (HRS) registam também uma diminuição para menos de metade: de 73 dias em janeiro de 2019 para os 28 dias no início deste ano.

Atualmente o país dispõe de 11 aparelhos de ressonância magnética distribuídos pelos quatro hospitais (CHL, HRS e CHEM com três cada e CHdN com dois). Durante os pontos críticos da pandemia, vários serviços e atividades hospitalares, incluindo o IRM, encerraram para dar prioridade aos doentes covid-19.

