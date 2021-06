Zona oeste do país foi a mais afetada pelas trovoadas e queda de granizo. Apesar disso, e do alerta amarelo emitido até hoje de manhã, as autoridades não registaram estragos significativos devido ao mau tempo.

Tempo

Luxemburgo. Mais de mil relâmpagos atingiram o país, e arredores, esta noite

Zona oeste do país foi a mais afetada pelas trovoadas e queda de granizo. Apesar disso, e do alerta amarelo emitido até hoje de manhã, as autoridades não registaram estragos significativos devido ao mau tempo.

Entre este sábado e domingo foram registados mais de 1.140 relâmpagos no Luxemburgo e arredores, de acordo com um mapa meteorológico online de Kachelmannwetter.com.

O mau tempo previsto para esta noite, no Luxemburgo, afetou sobretudo a zona oeste do país, com a ocorrência de trovoadas, por vezes fortes, queda de granizo e rajadas de vento que, em alguns locais, ultrapassaram os 100 km/h.

Mapa com o registo dos relâmpagos que atingiram o Luxemburgo e arredores. Foto: Kachelmannwetter.com

A estação meteorológica de Steinfort registou rajadas de 106 km/h e a queda de mais de 40 litros de chuva por metro quadrado, refere o Luxemburger Wort. Em Bascharage, o vento chegou a atingir os 110 km/h.

Apesar das condições meteorológicas, e do alerta amarelo emitido até hoje de manhã, as autoridades não registaram estragos significativos devido ao mau tempo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.