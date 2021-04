O Meteolux emitiu um aviso amarelo para o norte do país esta terça-feira.

Tempo. De verão a inverno em menos de uma semana

De um recorde de temperatura máxima à neve. Em poucos dias, o Luxemburgo passou de dias com temperaturas de verão a temperaturas negativas e com neve. Muitas localidades estão esta segunda cobertas de um manto branco.

O Meteolux prevê queda de neve e de granizo ao longo desta terça-feira, não excluindo a ocorrência de trovoadas durante a tarde. As temperaturas devem oscilar entre -1°C e os 5°C de máxima. Foi emitido ainda um aviso amarelo para o norte do país, devido a chuvas fortes. O alerta entrou em vigor às 7h e termina às 22h desta terça.



A neve começou a cair no feriado de Segunda-Feira de Páscoa um pouco por todo o país. Mas na quarta-feira passada - menos de uma semana atrás - os termómetros da estação meteorológica do aeroporto do Findel registavam 23 graus e meio, temperatura recorde no Luxemburgo num mês de março.

