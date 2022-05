Apesar do sol, os termómetros vão estar mais baixos no fim de semana.

Meteorologia

Tempo arrefece ligeiramente nos próximos dias

Catarina OSÓRIO Apesar do sol, os termómetros vão estar mais baixos no fim de semana.

Depois de vários dias de tempo quente, os termómetros estão mais baixos esta semana, prevendo-se um novo arrefecimento no fim de semana.

De acordo com as previsões do Meteolux, esta quinta e sexta-feira as máximas vão rondar os 19 graus. No sábado, os termómetros descem ligeiramente para máximas entre os 16 e 18 graus. No domingo as máximas não deverão ir além dos 16 graus.

Do mesmo modo, as temperaturas mínimas também vão estar mais baixas. Na sexta, a mínima prevista é de 14 graus, sendo que no sábado e domingo as manhãs e noites serão mais frescas com a mínima a rondar os 10 graus.

Já o céu deverá também manter-se nublado esta quinta e sexta-feira, com a possibilidade de aguaceiros da parte da manhã. O fim de semana já deverá ter algum sol e menos nuvens.

