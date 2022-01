Três pessoas perderam a vida em incidentes por causa das chuvas e ventos fortes.

Sociedade 8

Mau tempo

Tempestades causam estragos a norte da Europa

DPA Três pessoas perderam a vida em incidentes por causa das chuvas e ventos fortes.

O mau tempo fez estragos significativos no norte do continente europeu. Na Grã-Bretanha, pelo menos duas pessoas foram mortas pela tempestade "Malik", sendo que uma das vítimas é um rapaz de nove anos, que morreu o sábado na aldeia inglesa de Winnothdale, quando uma árvore lhe caiu em cima. Um homem que viajava com ele ficou gravemente ferido e foi assistido pelas autoridades.

Na cidade costeira escocesa oriental de Aberdeen, uma mulher de 60 anos também perdeu a vida por causa de uma árvore. O vento soprou a 140 quilómetros por hora, confirmaram as autoridades.

Em todo o país, mais de 130.000 casas e empresas ficaram temporariamente sem eletricidade.

8 Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Entretanto, a tempestade atingiu a Dinamarca. Na ilha da Zelândia, onde se encontra a capital Copenhaga, quase todo o tráfego ferroviário regional foi suspenso como medida de precaução. A ponte Öresund, que liga Copenhaga à Suécia, foi encerrada.

Também houve danos por tempestades na Noruega: na aldeia de Vaksdal, perto de Bergen, um campo de futebol ficou inundado devido a fortes chuvas.

A Alemanha também teve uma noite de chuva. A tempestade de baixa intensidade "Nadia" trouxe ventos fortes e uma vaga de chuvas fortes no norte do país. Os bombeiros e a polícia tiveram de ser chamados centenas de vezes.

Em Beelitz, no estado de Brandenburg, uma pessoa morreu por um cartaz eleitoral que caiu. A Agência Federal Marítima e Hidrográfica (BSH) já alertou para a próxima vaga de tempestades. Um porta-voz da polícia disse, no domingo de manhã, que tinha havido cerca de 300 chamadas de tempestade em Hamburgo, durante a noite.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.