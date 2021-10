Nos próximos dois dias, está previsto um agravamento das condições climatéricas.

Mau tempo

Tempestade no sul de Itália faz duas vítimas mortais

AFP Nos próximos dois dias, está previsto um agravamento das condições climatéricas.

O cenário está preocupante mas "ainda não acabou", avisou o chefe da defesa civil nacional, Fabrizio Curcio, nesta quarta-feira, depois de uma reunião de crise com as autoridades locais na Catânia, sul de Itália. Nesta localidade perto do vulcão Etna, os bombeiros foram chamados a quase 200 operações em 24 horas.

A cidade na Sicília enfrenta uma tempestade desde ontem, 26, com chuvas fortes e rajadas de vento que já causaram a morte de um homem e uma mulher que foram arrastados pela corrente de água.

As autoridades esperam um agravamento das condições nos próximos dois dias e temem o pior, a formação de um furacão no Mar Mediterrâneo, entre o sul do país e Malta.

Salvo Pogliese, presidente da câmara de Catânia, ordenou o encerramento de escolas e empresas não essenciais por 48 horas.

O Presidente Sergio Mattarella, o Primeiro Ministro Mario Draghi e a Ministra do Interior Luciana Lamorgese expressaram as suas condolências às pessoas afetadas pelas fortes tempestades.





