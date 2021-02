A neve e as temperaturas de até 25 graus negativos estão a provocar grandes dificuldades à mobilidade no país.

Tempestade de neve paralisa parcialmente transportes terrestres na Alemanha

Lusa Uma tempestade de neve e temperaturas de até 25 graus negativos estão a provocar grandes dificuldades na Alemanha, com a paralisação de grande parte do sistema ferroviário e carros e camiões bloqueados nas autoestradas durante horas.

Durante a noite de segunda para terça, a neve na autoestrada A2, no oeste da Alemanha, provocou um fila de 37 quilómetros, com centenas de veículos bloqueados durante horas, informou a polícia de Bielefeld. Registaram-se dezenas de acidentes, embora não haja por enquanto notícia de vítimas.

Também nos estados de Bradenburgo, no leste, e de Hesse, no centro do país, há registo de filas de trânsito provocadas pela neve. Em alguns casos, as equipas de socorro tiveram de distribuir cobertores e bebidas quentes de carro em carro, noticiou a agência de notícias alemã dpa.

O mau tempo afetou também as ligações ferroviárias, onde alguns serviços foram cancelados em várias regiões, à medida que os serviços tentavam limpar o gelo e a neve dos carris. O ministro dos Transportes pediu mesmo aos alemães que fiquem em casa e evitem viajar. Os serviços meteorológicos prevêm nova queda de neve para esta quarta-feira, com grande incidência no estado de Schleswig-Hollstein.

Partes da Europa Central e do Norte estão desde o fim de semana a ser afetadas por uma vaga de frio. Também no Luxemburgo as temperaturas vão descer esta semana, podendo mesmo chegar aos 9 graus negativos.

