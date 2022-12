Segundo o Meteolux, no dia da passagem de ano os termómetros deverão marcar entre 13ºC e 15ºC de temperatura máxima e 10ºC a 12ºC de mínima.

Meteorologia

Temperaturas sobem esta semana no Luxemburgo

Ana TOMÁS Segundo o Meteolux, no dia da passagem de ano os termómetros deverão marcar entre 13ºC e 15ºC de temperatura máxima e 10ºC a 12ºC de mínima.

As temperaturas vão subir gradualmente ao longo desta semana e o último dia do ano promete mesmo uma despedida amena de 2022.

Segundo as previsões do Meteolux, no sábado os termómetros deverão marcar entre 13ºC e 15ºC de temperatura máxima e 10ºC a 12ºC de mínima.

Natal no Luxemburgo sem neve ou gelo mas com chuva O Luxemburgo deverá passar mais um Natal sem neve. Já lá vão mais de dez anos desde o último ‘Natal branco’.

Amanhã, terça-feira, regista-se uma descida acentuada face aos valores desta segunda-feira, com as máximas a poderem atingir entre 3ºC a 5ºC e as mínimas a oscilarem entre os 1ºC e os 3ºC.

Na quarta-feira, as temperaturas começam a subir novamente, e as máximas deverão chegar aos 6ºC-8ºC, enquanto as mínimas se deverão manter ainda entre os 1ºC e os 3ºC.

Já na quinta-feira, prevê-se que as temperaturas máximas cheguem aos 7ºC-9ºC e as mínimas aos 5ºC-7ºC, sendo acompanhadas de aguaceiros fortes.

Na sexta-feira, mantém-se a tendência de subida dos valores máximos, que deverão atingir os 9ºC-11ºC, mas as mínimas deverão cair face a quinta-feira, oscilando entre os 3ºC e os 5ºC.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.