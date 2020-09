Temperaturas elevadas colocam Luxemburgo em alerta

O Luxemburgo volta esta semana a estar sob aviso amarelo por causa do calor, com temperaturas elevadas que poderão superar os 32 graus.

Diana ALVES O Luxemburgo volta esta semana a estar sob aviso amarelo por causa do calor, com temperaturas elevadas que poderão superar os 32 graus.

O instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, emitiu um alerta amarelo para esta segunda-feira que abrange o sul do país. O aviso estará em vigor entre as 13h00 e as 19h00 já que são esperados 32 graus de máxima.

O calor continua na terça-feira sendo que entre as 13:00 e as 19:00, todo o país estará sob aviso amarelo. Note-se que o aviso amarelo é o terceiro mais grave de uma escala de quatro. Significa "perigo potencial".

O Meteolux prevê uma ligeira descida das temperaturas na quarta-feira, dia em que, mesmo assim, as máximas vão oscilar entre os 29 e os 31 graus. Para o resto da semana, não deverão ir além dos 25 graus.

O que fazer para se proteger do calor? O calor também chegou ao Luxemburgo, ultrapassando os 30 graus, podendo afetar a saúde dos mais frágeis e dificultar a vida da população em geral.

De acordo com a análise do verão de 2020 do serviço AgriMeteo, o mês de agosto de 2020 foi o segundo mais quente desde 1838, ano em que se iniciou o registo das temperaturas no Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.