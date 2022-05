Máximas podem chegar aos 29º.C a meio da semana enquanto as mínimas deverão manter valores amenos.

Temperaturas de verão. Termómetros vão subir esta semana

Máximas podem chegar aos 29º.C a meio da semana enquanto as mínimas deverão manter valores amenos.

As temperaturas vão continuar a subir no Luxemburgo e o calor previsto para primeira semana da segunda quinzena de maio vai fazer lembrar o verão.

Se para segunda-feira a previsão é de trovoadas e queda de chuva, as máximas, entre os 23ºC e os 25ºC deverão subir gradualmente até quarta-feira, dia em que, de acordo com as estimativas do Meteolux, são esperadas temperaturas entre os 26ºC e os 28ºC e muito sol. Na quinta-feira, os termómetros podem mesmo atingir os 29ºC, ainda que possa aparecer alguma nebulosidade e aguaceiros.

Na sexta-feira, prevê-se uma ligeira descida, mas ainda assim, as máximas deverão manter-se entre os 25ºC e os 27ºC.

Já as noites deverão manter-se amenas ao longo da semana, com as mínimas a oscilarem entre os 14ºC e os 17ºC.









